Матч Чехия – Турция стал самым грубым в истории Euro

Поединок между Чехией и Турцией (1:2), который обслуживал арбитр из Румынии Иштван Ковач, принес сразу несколько «рекордов» финальных турниров чемпионатов Европы по дисциплинарным взысканиям.

Во-первых, по числу желтых карточек в одной команде – 11 у Турции. Во-вторых, по общему числу предупреждений в матче – 17. В-третьих, по количеству штрафных очков – 23 (3 – за удаление, 1 – за предупреждение).

Кроме того, только второй раз в истории одна из команд – Чехия – заканчивала игру вдевятером.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Матчи с наибольшим числом штрафа в финальных турнирах чемпионатов Европы