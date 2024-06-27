Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Чехия – Турция стал самым грубым в истории Euro
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 13:01 | Обновлено 27 июня 2024, 13:21
914
0

Матч Чехия – Турция стал самым грубым в истории Euro

Итог битвы за выход в плей-офф – 2 удаления и 17 предупреждений

27 июня 2024, 13:01 | Обновлено 27 июня 2024, 13:21
914
0
Матч Чехия – Турция стал самым грубым в истории Euro
Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок между Чехией и Турцией (1:2), который обслуживал арбитр из Румынии Иштван Ковач, принес сразу несколько «рекордов» финальных турниров чемпионатов Европы по дисциплинарным взысканиям.

Во-первых, по числу желтых карточек в одной команде – 11 у Турции. Во-вторых, по общему числу предупреждений в матче – 17. В-третьих, по количеству штрафных очков – 23 (3 – за удаление, 1 – за предупреждение).

Кроме того, только второй раз в истории одна из команд – Чехия – заканчивала игру вдевятером.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Матчи с наибольшим числом штрафа в финальных турнирах чемпионатов Европы

ЧЕ

Матч

Счет

ШО

Арбитр

2024

Чехия (2к+6ж) - Турция (11ж)

1:2

23 (2к+17ж)

Ковач (Румыния)

1976

Нидерланды (2к+2ж) - Чехословакия (1к+2ж)

1:3

13 (3к+4ж )

Томас (Уэльс)

1996

Испания (1к+4ж) - Болгария (1к+2ж)

1:1

13 (2к+7ж)

Чеккарини (Италия)

1996

Чехия (1к+5ж) - Португалия (4ж)

1:0

12 (1к+9ж)

Круг (Германия)

2000

Италия (1к+5ж) - Нидерланды (4ж)

0:0,

12 (1к+9ж)

Мерк (Германия)

п.3:1

2004

россия (1к+6ж) - Испания (3ж)

0:1

12 (1к+9ж)

Майер (Швейцария)

2004

Швейцария (1к+5ж) - Хорватия (4ж)

0:0

12 (1к+9ж)

Батишта (Португалия)

2004

Болгария (1к+7ж) - Дания (2ж)

0:2

12 (1к+9ж)

Батишта (Португалия)

2000

Турция (1к+3ж) - Португалия (5ж)

0:2

11 (1к+9ж)

Йол (Нидерланды)

По теме:
Германии не хватило одного гола до повторения рекорда Euro
Олег ФЕДОРЧУК: «В целом у меня положительные впечатления от игры»
Испания задействовала в групповом раунде 25 из 26 заявленных игроков
цифры и факты Евро-2024
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Неадекватный фанат прыгнул с трибуны на Криштиану Роналду
Футбол | 27 июня 2024, 13:05 0
ВИДЕО. Неадекватный фанат прыгнул с трибуны на Криштиану Роналду
ВИДЕО. Неадекватный фанат прыгнул с трибуны на Криштиану Роналду

К счастью, стюарды отлично среагировали

Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Футбол | 26 июня 2024, 20:56 441
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024

Команда Реброва не справилась с собственной задачей, после чего конкуренты решили все за нее

«Днепр-1 почти не дышит». В клубе подтвердили скорое закрытие проекта
Футбол | 27.06.2024, 10:05
«Днепр-1 почти не дышит». В клубе подтвердили скорое закрытие проекта
«Днепр-1 почти не дышит». В клубе подтвердили скорое закрытие проекта
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
Бокс | 27.06.2024, 07:22
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Бокс | 26.06.2024, 20:00
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
26.06.2024, 22:24 28
Футбол
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
26.06.2024, 11:35 3
Бокс
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 19
Футбол
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
26.06.2024, 11:34 11
Футбол
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
26.06.2024, 09:24 6
Бокс
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
25.06.2024, 12:33 11
Футбол
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
26.06.2024, 06:15 31
Бокс
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
26.06.2024, 17:10 100
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем