Матч Чехия – Турция стал самым грубым в истории Euro
Итог битвы за выход в плей-офф – 2 удаления и 17 предупреждений
Поединок между Чехией и Турцией (1:2), который обслуживал арбитр из Румынии Иштван Ковач, принес сразу несколько «рекордов» финальных турниров чемпионатов Европы по дисциплинарным взысканиям.
Во-первых, по числу желтых карточек в одной команде – 11 у Турции. Во-вторых, по общему числу предупреждений в матче – 17. В-третьих, по количеству штрафных очков – 23 (3 – за удаление, 1 – за предупреждение).
Кроме того, только второй раз в истории одна из команд – Чехия – заканчивала игру вдевятером.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Матчи с наибольшим числом штрафа в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
ЧЕ
|
Матч
|
Счет
|
ШО
|
Арбитр
|
2024
|
Чехия (2к+6ж) - Турция (11ж)
|
1:2
|
23 (2к+17ж)
|
Ковач (Румыния)
|
1976
|
Нидерланды (2к+2ж) - Чехословакия (1к+2ж)
|
1:3
|
13 (3к+4ж )
|
Томас (Уэльс)
|
1996
|
Испания (1к+4ж) - Болгария (1к+2ж)
|
1:1
|
13 (2к+7ж)
|
Чеккарини (Италия)
|
1996
|
Чехия (1к+5ж) - Португалия (4ж)
|
1:0
|
12 (1к+9ж)
|
Круг (Германия)
|
2000
|
Италия (1к+5ж) - Нидерланды (4ж)
|
0:0,
|
12 (1к+9ж)
|
Мерк (Германия)
|
|
|
п.3:1
|
|
|
2004
|
россия (1к+6ж) - Испания (3ж)
|
0:1
|
12 (1к+9ж)
|
Майер (Швейцария)
|
2004
|
Швейцария (1к+5ж) - Хорватия (4ж)
|
0:0
|
12 (1к+9ж)
|
Батишта (Португалия)
|
2004
|
Болгария (1к+7ж) - Дания (2ж)
|
0:2
|
12 (1к+9ж)
|
Батишта (Португалия)
|
2000
|
Турция (1к+3ж) - Португалия (5ж)
|
0:2
|
11 (1к+9ж)
|
Йол (Нидерланды)
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