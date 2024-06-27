Тымчик заявил о беспрецедентной ситуации, в которую попала Украина на Евро

Защитник сборной Украины Александр Тымчик поделился эмоциями от показанного командой результата на чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии.

«Я горжусь тем, что я украинец. В нашем выступлении нет ничего постыдного. Невыход из группы был обусловлен нашим первым матчем [с командой Румынии – 0:3].

Это беспрецедентный случай, когда команда с четырьмя очками пропускает нокаут-стадию. Мы отдали все силы за свою страну. Мы подвели ее, и мне очень жаль», – признался Тымчик.

Украинская сборная, напомним, в матче 3-го тура группы Е Евро-2024 сыграла вничью 0:0 с командой Бельгии и финишировала на 4-й позиции в квартете, набрав в трех поединках 4 очка.

Ранее сообщалось, что Илья Забарный определил, когда сборная Украины упустила свое на Евро-2024.