Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тымчик заявил о беспрецедентной ситуации, в которую попала Украина на Евро
Сборная УКРАИНЫ
27 июня 2024, 09:17 | Обновлено 27 июня 2024, 09:25
2509
4

Тымчик заявил о беспрецедентной ситуации, в которую попала Украина на Евро

Защитник сборной Украины – о выступлении команды на чемпионате Европы

27 июня 2024, 09:17 | Обновлено 27 июня 2024, 09:25
2509
4
Тымчик заявил о беспрецедентной ситуации, в которую попала Украина на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Тымчик

Защитник сборной Украины Александр Тымчик поделился эмоциями от показанного командой результата на чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии.

«Я горжусь тем, что я украинец. В нашем выступлении нет ничего постыдного. Невыход из группы был обусловлен нашим первым матчем [с командой Румынии – 0:3].

Это беспрецедентный случай, когда команда с четырьмя очками пропускает нокаут-стадию. Мы отдали все силы за свою страну. Мы подвели ее, и мне очень жаль», – признался Тымчик.

Украинская сборная, напомним, в матче 3-го тура группы Е Евро-2024 сыграла вничью 0:0 с командой Бельгии и финишировала на 4-й позиции в квартете, набрав в трех поединках 4 очка.

Ранее сообщалось, что Илья Забарный определил, когда сборная Украины упустила свое на Евро-2024.

По теме:
Лучше некуда. Испания отметилась абсолютным достижением на Евро-2024
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Назван лидер Евро-2024 по созданным моментам. Возраст – не помеха
Александр Тымчик Евро-2024 Украина - Бельгия сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Бокс | 26 июня 2024, 11:35 3
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика

Известный в прошлом боец не согласен со своим соотечественником

ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
Футбол | 26 июня 2024, 20:10 10
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение

После первого тайма счет 1:1, 11-метровый реализовал Разван Марин

Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
Бокс | 27.06.2024, 07:22
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
Стало известно, когда появится конкретика с последующей судьбой Днепра-1
Футбол | 27.06.2024, 09:57
Стало известно, когда появится конкретика с последующей судьбой Днепра-1
Стало известно, когда появится конкретика с последующей судьбой Днепра-1
Сборная Украина установила личный рекорд на Евро-2024
Футбол | 27.06.2024, 04:42
Сборная Украина установила личный рекорд на Евро-2024
Сборная Украина установила личный рекорд на Евро-2024
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VIPsector1
Нічого ганебного. Так. Згоден. 0:3 з румунами то не збірна грала, звісно. Ніхто не скаже чомусь, що оті два клоуна не тренер, та не президент. Ще раз повторю. Поки ви не перестанете брехати, нічого в нашому футболі не зміниться.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
umnuy2
прекрасно справился с Доку.Отлично отынграл.Молодець
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
25.06.2024, 10:19 13
Футбол
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
26.06.2024, 09:24 6
Бокс
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 13:10
Бокс
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 19
Футбол
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
25.06.2024, 15:44
Бокс
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
26.06.2024, 20:56 441
Футбол
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
25.06.2024, 11:17 4
Футбол
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
26.06.2024, 22:24 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем