Тымчик заявил о беспрецедентной ситуации, в которую попала Украина на Евро
Защитник сборной Украины – о выступлении команды на чемпионате Европы
Защитник сборной Украины Александр Тымчик поделился эмоциями от показанного командой результата на чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии.
«Я горжусь тем, что я украинец. В нашем выступлении нет ничего постыдного. Невыход из группы был обусловлен нашим первым матчем [с командой Румынии – 0:3].
Это беспрецедентный случай, когда команда с четырьмя очками пропускает нокаут-стадию. Мы отдали все силы за свою страну. Мы подвели ее, и мне очень жаль», – признался Тымчик.
Украинская сборная, напомним, в матче 3-го тура группы Е Евро-2024 сыграла вничью 0:0 с командой Бельгии и финишировала на 4-й позиции в квартете, набрав в трех поединках 4 очка.
Ранее сообщалось, что Илья Забарный определил, когда сборная Украины упустила свое на Евро-2024.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный в прошлом боец не согласен со своим соотечественником
После первого тайма счет 1:1, 11-метровый реализовал Разван Марин