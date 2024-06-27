В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 прошел матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.



Не смотря на большинство, полученное на 20-й минуте, Турция испытала трудности в матче с чехами. Первый гол турки забили на 51-й минуте, но вскоре пропустили на 66-й. У Чехии даже были шансы выйти вперёд. Однако на 90+4-й минуте, благодаря голу Дженка Тосуна Турция смогла одолеть чехов и выйти в плей-офф Евро-2024 со 2-го места.



Чехия же заняла 4-е место и покинула турнир лишь с 1-м очком в активе.



Лучший игроком был признан признан нападающий Турции Барыш Альпер Йылмаз.

Группа F. 3-й тур.

Чехия – Турция - 1:2

Голы: Соучек, 66 – Чалханоглу, 52, Тосун, 90+4.

ФОТО. Назван лучший игрок матча между Чехией и Турцией



