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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 01:23 | Обновлено 27 июня 2024, 01:25
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0

ФОТО. Назван лучший игрок матча между Чехией и Турцией

Им стал нападающий Турции Барыш Алпер Йылмаз

27 июня 2024, 01:23 | Обновлено 27 июня 2024, 01:25
32
0
ФОТО. Назван лучший игрок матча между Чехией и Турцией
Getty Images/Global Images Ukraine. Барыш Альпер Йылмаз

В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 прошел матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.

Не смотря на большинство, полученное на 20-й минуте, Турция испытала трудности в матче с чехами. Первый гол турки забили на 51-й минуте, но вскоре пропустили на 66-й. У Чехии даже были шансы выйти вперёд. Однако на 90+4-й минуте, благодаря голу Дженка Тосуна Турция смогла одолеть чехов и выйти в плей-офф Евро-2024 со 2-го места.

Чехия же заняла 4-е место и покинула турнир лишь с 1-м очком в активе.

Лучший игроком был признан признан нападающий Турции Барыш Альпер Йылмаз.

Группа F. 3-й тур.

Чехия – Турция - 1:2

Голы: Соучек, 66 – Чалханоглу, 52, Тосун, 90+4.

ФОТО. Назван лучший игрок матча между Чехией и Турцией

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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