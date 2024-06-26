Мексиканский середняк подписал форварда Спортинга за 7 миллионов евро

Клуб Лиги МХ «Толука», занимающий на текущий момент 12-е место в турнирной таблице, объявил о подписании центрфорварда лиссабонского «Спортинга» Паулиньо.

31-летний футболист уже прибыл в Мексику и подписал необходимые для завершения трансфера документы.

Официально о сумме сделки стороны предпочли ничего не сообщать, однако по данным мексиканских журналистов, за Паулиньо «Толука» заплатила 7 миллионов евро.

Паулиньо выступал за «Спортинг» с января 2021 года, когда перебрался в Лиссабон из «Браги» за 16 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 на счету форварда оказалось 15 забитых мячей и 5 результативных передач в 31 поединке в рамках португальской Примейры.