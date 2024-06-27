Ребров признался, что сказал игрокам сборной Украины после матча с Бельгией
Украинская команда вылетела из Евро-2024
26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что сказал игрокам сборной Украины после этого матча.
– Вы общались с подопечными после матча?
– Я поблагодарил их за эту игру, но сказал, что мы не попали в плей-офф из-за результата матча с румынами. Я видел игроков – у них нет никаких эмоций. У нас очень молодая сборная, я вижу перспективу в будущем. Сегодня надо пережить этот день и завтра начинать работать.
Подопечные Сергея Реброва завершили выступления на чемпионате Европы, который проходит на полях Германии. Сине-желтые заняли последнее четвертое место в квартете Е.
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От Хорвати, наприклад, реально хотіли. Це неможливо було не помітити.
Соромно.