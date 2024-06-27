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  4. Ребров признался, что сказал игрокам сборной Украины после матча с Бельгией
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 00:28 |
1622
15

Ребров признался, что сказал игрокам сборной Украины после матча с Бельгией

Украинская команда вылетела из Евро-2024

27 июня 2024, 00:28 |
1622
15
Ребров признался, что сказал игрокам сборной Украины после матча с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что сказал игрокам сборной Украины после этого матча.

– Вы общались с подопечными после матча?

– Я поблагодарил их за эту игру, но сказал, что мы не попали в плей-офф из-за результата матча с румынами. Я видел игроков – у них нет никаких эмоций. У нас очень молодая сборная, я вижу перспективу в будущем. Сегодня надо пережить этот день и завтра начинать работать.

Подопечные Сергея Реброва завершили выступления на чемпионате Европы, который проходит на полях Германии. Сине-желтые заняли последнее четвертое место в квартете Е.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 15
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TolsTIyELF
Серёжа  - иди на№№, это твой персональный слив, ты взял кучу пенсионеров - запасных на евро и обделался с тактикой. И теперьь видно насколько на самом деле Мудрик незаменим. 
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+9
Mikhail Storcheus
Подякував? За що? За те що бились як леви, за те що попри травми продовжували терпіти і боротись? Зборище популістів і нитиків, які тільки і мислять за свої контракти. Бридко.
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+9
Milanist0
В смсл блядь "молода команда"? А як же найсильніша за всю історію?!
Клоуны! Ну, кроме Трубина и Малиновского! Ну и + Яремчук, видно как Рома горел
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+7
Показать Скрыть 5 ответов
u6464u
хто буде відповідати за цю ганьбу, серьожа ти не хочеш нам сказати?
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+6
mrhami
не физрук а физручище...
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+5
Alex Wolf
Треба не починати працювати(треба було це раніше робити),а закінчувати працювати,якби я так на своїх роботах працював, мене б вже 5 раз би звільнили,а цим придуркам ще премію випишуть...
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+5
yura_bulyk
Подякував за роботу в збірній ) До побачення.
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+4
Patriot
Спасибо Лунину. Два гола привез в матче с румунами. Так бы прошли дальше 
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+3
OtsoCity
Йди геть з збірної, та Луніна з собою забирай 
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+2
vladka76
Не було емоцій, кажеш? Значить, так хотіли перемогти, так із групи планували виходити...
От Хорвати, наприклад, реально хотіли. Це неможливо було не помітити.
Соромно.
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0
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