Стали известны стартовые составы на матч Чехия – Турция

В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.

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Встреча состоится на стадионе «Фолькпаркштадион». В группе F чехи и турки также играют вместе с Португалией и Грузией.

Тренеры определили стартовые составы.

Стартовые составы на матч Чехия – Турция: