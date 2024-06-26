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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 21:38 |
83
0

Стали известны стартовые составы на матч Чехия – Турция

Поединок 3-го тура группы F на Евро-2024 пройдет в 22:00 по Киеву

26 июня 2024, 21:38 |
83
0
Стали известны стартовые составы на матч Чехия – Турция

В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «Фолькпаркштадион». В группе F чехи и турки также играют вместе с Португалией и Грузией.

Тренеры определили стартовые составы.

Стартовые составы на матч Чехия – Турция:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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