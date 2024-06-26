Ребров признался, чего не хватило Украине, чтобы выйти из группы на Евро
Украина сыграла вничью с Бельгией
26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, чего не хватило Украине, чтобы выйти из группы на Евро.
«На душе, что мы это Евро проиграли в первом матче. Много причин – мы разобрали эту игру. Я действительно вижу, что игроки реагируют. Мы не попали в плей-офф, потому что мы потеряли важные очки, и не только очки, но и голы», – сказал Ребров после матча.
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Де бл*ть бажання? де лідери? де обіграші один в один ? Ідеальна смена на гру, ідеальний перший тайм, но в другому таймі я не побачив збірної яка готова все віддати для перемоги. В плей-оф виходять збірні без зірок, без топ гравців, но з БАЖАННЯМ гризти до останнього… А збірні паса назад їдуть додому дивитись телек і мріяти про поремоги, замість того щоб віддати всього себе в моменті…. Може я і диванний футболіст, но я цього не розумію… Бельгія тріщала по швам, які успішно розірве Франція в плей-оф.
Напиши заяву за згодою сторін і все.
Не мучай нашу країну яка і так страдає
Но в вылете с евро виноватых только два, это Лунин и Ребров который не смог настроить команду на румунов.
Але тут Шева завідує ФУ вже, рука руку миє, тому нічого він не скаже та не зробить Реброву.
Боюсь, нам прийдеться мучитись ще не один рік. Авось тренер без нормального стажу заграє…..
Це треш.