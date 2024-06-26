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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 21:40 | Обновлено 26 июня 2024, 22:24
6529
44

Ребров признался, чего не хватило Украине, чтобы выйти из группы на Евро

Украина сыграла вничью с Бельгией

26 июня 2024, 21:40 | Обновлено 26 июня 2024, 22:24
6529
44
Ребров признался, чего не хватило Украине, чтобы выйти из группы на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, чего не хватило Украине, чтобы выйти из группы на Евро.

«На душе, что мы это Евро проиграли в первом матче. Много причин – мы разобрали эту игру. Я действительно вижу, что игроки реагируют. Мы не попали в плей-офф, потому что мы потеряли важные очки, и не только очки, но и голы», – сказал Ребров после матча.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия Сергей Ребров
Дмитро Олійник Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 45
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Palych1
Не вистачило тренера, який би показав гравцям результат Румунів у відбірковій групі
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+10
Саша Зардунов
Обычно пишут заявление по собственному желанию.
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+8
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Nordenus
Нам нужен новый тренер!
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+8
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osokor
Так, Реброву треба йти. Нічого нового він не приніс, все та ж безбарвна гра збірної, як і все останнє десятиріччя.Можливо, треба шукати толкового зарубіжного тренера і починати все з нуля.На жаль, свої Лобановські закінчились...
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+5
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Dmitriy Popelyshyn Popelyshyn
Не вистачало тренера!!! «Збірна паса назад»
Де бл*ть бажання? де лідери? де обіграші один в один ? Ідеальна смена на гру, ідеальний перший тайм, но в другому таймі я не побачив збірної яка готова все віддати для перемоги. В плей-оф виходять збірні без зірок, без топ гравців, но з БАЖАННЯМ гризти до останнього… А збірні паса назад їдуть додому дивитись телек і мріяти про поремоги, замість того щоб віддати всього себе в моменті…. Може я і диванний футболіст, но я цього не розумію… Бельгія тріщала по швам, які успішно розірве Франція в плей-оф. 
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+5
vazazh
Яка прозорливість Ребра? Все сталося, що ми програли і то 0:3 першу гру. Блдя - це тренер? Це ж ідіот з калькулятор скаже цей висновок. Ми так засмучені - ну бля, прямо плачемо зранку до вечора. А якщо всіх вас в ЗСУ та на передову, здорових биків, які ніх... не роблять, ох як ви засутитися. Поц ти Ребро, а не тренер, навіть прооаналізувати всі помилки - не здатен. 
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+4
Ukraine
Сергій
Напиши заяву за згодою сторін і все.
Не мучай нашу країну яка і так страдає
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+3
Показать Скрыть 7 ответов
easterly
не вистачило яєць, совісті та розуму
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+3
Ruslan5050
Хух...Дякуємо, Станіславович...Розжував! Бо нам, простим вболівальникам, було незрозуміло, а чого ж таки не вистачило збірній, щоб вийти з групи...
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+3
Kawtan82
Мене Хей тири, коли я просто кричав, коли кинули Маркевича, щоб взяти це недорозуміння. А підписали, це лайно, для того, щоби динамівців і шахтарів, в збірну викликали, щоби подорожче продати. Яке ж воно жалюгідне. Люди йому кажуть, навіщо ти грав товариські ігри, різним складом?!  А воно, закрились!  Я тренер! Я знаю як має бути. Що су…а!  Знаєш?  Чмо галіме. Позор😡
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+2
bzzzzzz
Игры показывают что играть можем.
Но в вылете с евро виноватых только два, это Лунин и Ребров который не смог настроить команду на румунов.
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+2
Микола Унгурян
Не вистачило тренера, а фізрук групу не виграє
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+2
pmelnik7788
Всі гроші від збірної на волонтерство, якшо ні в бус і нах в закарпатьське тцк. 
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+2
uhim7
Нічого страшного,гроші не пахнуть. 
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+2
Перець
Не вистачило Трубіна в воротах
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+1
Yauheni Saladounik
Грузины покажут украинцам, что такое характер и как нужно играть на победу. А ребров, если бы имел совесть, ушёл бы из сборной
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+1
Bualur
Звичайно дякую забірній за ЄВРО, Ребров головне розчарування, "Золоте покоління", 2 забиті голи з "такими" форвардами за 3 матчі, Лунін "привіт", "головне" перекрили Лукаку., провал з румунами був вирішальний, Мальдіви чекають, зарплата Реброва  $1000000+ (багато задонатил?), Ви побачили встановлення тренерського штабу на перемогу?, схемою 5-3-2 не грає НІХТО вже протягом 20 років!, Вилетіли, але красиво, Все закінчилося ще в першому турі, Ребров сказав, "вчора  на тренуванні вперше спробували зіграти у два форварди, вирішили, що проти Бельгії прокотить", Є плюс - тепер точно ясно хто номер 1 на воротах!, У Долбіка майже жодного моменту за три матчі, Впіймали чорта за бороду, Перемога була близька, але  ..., саме час продавати Луніна, Чудакова, Довбика та інших.  Выбачте, емоції.
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+1
vazazh
Особливо мені подобається "ми розібрали цю гру. ігроки засучені.." Ну бля резюме. Ігрокам, більшості на все посрати, вони поїдуть хавати бабки далі, а дехто буде писати автобіогравфію (*зіна - великий письменник). А дублом та по голові всім замість грошей. 
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+1
VIPsector1
Я не знаю, чого не вистачило збірній. Але я точно знаю,  хто був зайвим в команді. Так))) ти мене зрозумів, геніальний тренер. Зайвим був ти, Ребров. Вийди звідси, розбійник! Разом з геніальним функціонером. Заїпали!
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+1
Ukraine
Взагальному, коли тренер не виконав план - його звільняють. Якщо має самоповагу - іде сам.
Але тут Шева завідує ФУ вже, рука руку миє, тому нічого він не скаже та не зробить Реброву.
Боюсь, нам прийдеться мучитись ще не один рік. Авось тренер без нормального стажу заграє…..
Це треш.
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0
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