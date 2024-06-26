Ребров признался, чего не хватило Украине, чтобы выйти из группы на Евро

26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, чего не хватило Украине, чтобы выйти из группы на Евро.

«На душе, что мы это Евро проиграли в первом матче. Много причин – мы разобрали эту игру. Я действительно вижу, что игроки реагируют. Мы не попали в плей-офф, потому что мы потеряли важные очки, и не только очки, но и голы», – сказал Ребров после матча.