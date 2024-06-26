Украинец лучший. Известны оценки матча Евро-2024 Украина – Бельгия
Лучшим игроком матча был признан Анатолий Трубин
26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.
После завершения матча авторитетный портал WhoScored признал лучшим игроком поединка украинского вратаря Анатолия Трубина, который получил оценку 7.5 баллов. Высокие оценки также получили Тымчик и Матвиенко – по 7.3 и Судаков – 7.1
У бельгийцев самые высокие баллы получили Де Брюйне (7.4), Кастелс (7.2) и Онана (7.0).
Подопечные Сергея Реброва завершили выступления на чемпионате Европы, который проходит на полях Германии. Сине-желтые заняли последнее четвертое место в квартете Е.
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