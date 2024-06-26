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Сборная УКРАИНЫ
26 июня 2024, 22:03 |
2489
3

Украинец лучший. Известны оценки матча Евро-2024 Украина – Бельгия

Лучшим игроком матча был признан Анатолий Трубин

26 июня 2024, 22:03 |
2489
3
Украинец лучший. Известны оценки матча Евро-2024 Украина – Бельгия
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения матча авторитетный портал WhoScored признал лучшим игроком поединка украинского вратаря Анатолия Трубина, который получил оценку 7.5 баллов. Высокие оценки также получили Тымчик и Матвиенко – по 7.3 и Судаков – 7.1

У бельгийцев самые высокие баллы получили Де Брюйне (7.4), Кастелс (7.2) и Онана (7.0).

Подопечные Сергея Реброва завершили выступления на чемпионате Европы, который проходит на полях Германии. Сине-желтые заняли последнее четвертое место в квартете Е.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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antt
В мене також світла не було протягом перших матчів сьогодні як вчора цілий вечір. Хоча мені шкода не побачити головний матч збірної як він в принципі наперед планувався. 
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0
antt
Я ж писав тут перед Мюнхеном з румунами. На фотці був на голову вищий від всіх Трубін. Інших воротарів я не помітив на фото хоча вони десь мали бути на командній фотці. От хто був головний. І сьогодні головний в матчі.
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0
MrStepanovM .
Добре що в мене електрики не було. Ітак нерви не витримують
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0
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Теннис
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