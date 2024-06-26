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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 18:45 | Обновлено 26 июня 2024, 18:55
99
1

ФОТО. Сборная Украины провела разминку перед матчем против Бельгии

В немецком Штутгарте состоится матч 3-го тура группы E Евро-2024

26 июня 2024, 18:45 | Обновлено 26 июня 2024, 18:55
99
1
ФОТО. Сборная Украины провела разминку перед матчем против Бельгии
УАФ

​26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте состоится матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На старте турнира Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а затем одержала волевую победу над Словакией (2:1). Бельгия начала турнир с поражения от Словакии (0:1), а потом обыграла Румынию (2:0).

Сине-желтые набрали 3 очка после двух туров, как и все остальные команды в группе E. По разнице мячей команда Сергея Реброва занимает последнее 4-е место.

ФОТО. Сборная Украины провела разминку перед матчем против Бельгии

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 1
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vazazh
І що кому не зрозуміло? Обидві команди - Румун та Словак влаштовує нічія. Вони входять з другого та третього місця. 3.14-здець. А от Україну нічія не влаштовує, вона в жопі, за допомогою Реброва та дуріка Луніна. Фанати луніна - швидко - відірвить йому його чоловіце представництво.
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