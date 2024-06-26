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  4. ЯРЕМЧУК: Коуч Бельгии подкован тактически, но сейчас у них не лучшее время
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 18:37 |
244
0

ЯРЕМЧУК: Коуч Бельгии подкован тактически, но сейчас у них не лучшее время

Форвард сборной Украины поделился ожиданиями от поединка с бельгийцами на Евро-2024

26 июня 2024, 18:37 |
244
0
ЯРЕМЧУК: Коуч Бельгии подкован тактически, но сейчас у них не лучшее время
УАФ

Нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от третьего матча на Евро-2024 против команды Бельгии.

«Со словаками на первый план вышел командный дух. Матч складывался для нас тяжело, был сложен первый тайм. Но мы переломили ход игры, на первое место вышли наши командный дух и мотивация. В перерыве поговорили, как нам правильнее прессинговать. Мне давалось время, чтобы что-то изменить в игре, нужно было выходить агрессивно. Слава Богу, и забил, и хорошо вошел в игру. Можно внести этот поединок в актив и с хорошим настроением готовиться к следующему.

Не знаю, видели ли вы мой гол против Казахстана, — тоже довольно хорош. Против словаков был гол нападающего. Да, тяжелый, но хорошие нападающие на хорошем уровне такие голы забивают. Если представляешь страну на таком уровне, то ты должен забивать такие мячи. Хорошо, что все сложилось, хорошо принял и забил.

Бельгия — топ-сборная. Лукаку, Де Брюйне, Доку — футболисты топ-уровня. Мы должны сделать что-то невероятное, чтобы взять очки против такой команды. Я надеюсь, что это будет день не Бельгии, а Украины. Очень высок уровень соперника, будет сложный матч.

Бельгийский тренер подкован тактически, но сейчас у них не лучшее время. Насколько мне известно, у них сейчас есть определенная критика национальной сборной. Так что они будут играть против нас с двойным желанием. Это давление может их подтолкнуть к более агрессивному футболу, более открытому. Посмотрим, как сложится матч, и уже потом будем анализировать», – сказал Роман Яремчук.

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Роман Яремчук сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Евро-2024
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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