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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 18:17 | Обновлено 26 июня 2024, 18:53
834
0

ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион на решающую игру с Бельгией

​26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте состоится матч группы E Евро-2024

26 июня 2024, 18:17 | Обновлено 26 июня 2024, 18:53
834
0
ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион на решающую игру с Бельгией
УАФ

​26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте состоится матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На старте турнира Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а затем одержала волевую победу над Словакией (2:1). Бельгия начала турнир с поражения от Словакии (0:1)., а потом обыграла Румынию (2:0).

Сине-желтые набрали 3 очка после двух туров, как и все остальные команды в группе E. По разнице мячей команда Сергея Реброва занимает последнее 4-е место.

ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион на решающую игру с Бельгией

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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