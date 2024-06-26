Словакия vs Румыния. Стали известны стартовые составы соперников Украины
Поединок состоится 26 июня в 19:00 по Киеву
В немецком Франкфурте 26 июня в 19:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.
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Встреча состоится на стадионе «Дойче Банк Парк». В группе Е словаки и румыны также играют вместе с Украиной и Бельгией.
Тренеры назвали стартовые составы.
Стартовые составы на матч Словакия – Румыния:
Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ханцко, Куцка, Лоботка, Дуда, Шранц, Хараслин, Стрелец.
Румыния: Ницэ, Рациу, Драгушин, Буркэ, Банку, Р. Марин, М. Марин, Станчу, Коман, Хаджи, Драгуш.
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