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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 18:07 | Обновлено 26 июня 2024, 18:29
458
0

Словакия vs Румыния. Стали известны стартовые составы соперников Украины

Поединок состоится 26 июня в 19:00 по Киеву

26 июня 2024, 18:07 | Обновлено 26 июня 2024, 18:29
458
0
Словакия vs Румыния. Стали известны стартовые составы соперников Украины

В немецком Франкфурте 26 июня в 19:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «Дойче Банк Парк». В группе Е словаки и румыны также играют вместе с Украиной и Бельгией.

Тренеры назвали стартовые составы.

Стартовые составы на матч Словакия – Румыния:

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ханцко, Куцка, Лоботка, Дуда, Шранц, Хараслин, Стрелец.

Румыния: Ницэ, Рациу, Драгушин, Буркэ, Банку, Р. Марин, М. Марин, Станчу, Коман, Хаджи, Драгуш.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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