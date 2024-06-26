Чемпион мира-2014 завершил карьеру в 32 года

Немецкий центральный защитник Шкодран Мустафи принял решение завершить карьеру в возрасте 32 лет. Он находился в статусе свободного агента с лета 2023 года, когда истек его контракт с испанским «Леванте».

Немецкий футбольный союз (DFB) уже сообщил о том, что Мустафи станет ассистентом главного тренера сборной Германии U-17.

Кроме «Леванте», Мустафи в своей карьере выступал за «Сампдорию», «Валенсию», «Арсенал» и «Шальке».

В 2014 – 2017 годах Мустафи провел 20 матчей и забил 2 гола за сборную Германии, с которой стал чемпионом мира 2014 года.