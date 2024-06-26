Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпион мира-2014 завершил карьеру в 32 года
Германия
26 июня 2024, 13:11 |
855
1

Чемпион мира-2014 завершил карьеру в 32 года

Шкодран Мустафи повесил бутсы на гвоздь

26 июня 2024, 13:11 |
855
1
Чемпион мира-2014 завершил карьеру в 32 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Шкодран Мустафи

Немецкий центральный защитник Шкодран Мустафи принял решение завершить карьеру в возрасте 32 лет. Он находился в статусе свободного агента с лета 2023 года, когда истек его контракт с испанским «Леванте».

Немецкий футбольный союз (DFB) уже сообщил о том, что Мустафи станет ассистентом главного тренера сборной Германии U-17.

Кроме «Леванте», Мустафи в своей карьере выступал за «Сампдорию», «Валенсию», «Арсенал» и «Шальке».

В 2014 – 2017 годах Мустафи провел 20 матчей и забил 2 гола за сборную Германии, с которой стал чемпионом мира 2014 года.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Днепра-1 присоединился к Полесью
Кроос стал рекордсменом чемпионатов мира и Европы
Определен соперник сборной Германии в 1/8 финала Евро-2024
Шкодран Мустафи свободный агент завершение карьеры сборная Германии по футболу
Олег Дидух Источник: Немецкий футбольный союз
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Грузия – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 26 июня 2024, 12:00 2
Грузия – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Грузия – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Грузинам еще есть за что сражаться

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал талантливого украинского голкипера
Футбол | 25 июня 2024, 19:10 125
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал талантливого украинского голкипера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал талантливого украинского голкипера

Кирилл Фесюн покинул «Колос»

Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Бокс | 25.06.2024, 15:44
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Футбол | 26.06.2024, 11:34
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Словакия – Румыния. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 26.06.2024, 07:15
Словакия – Румыния. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Словакия – Румыния. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Camoranesi
Цікавий був ЧС
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 14
Футбол
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
26.06.2024, 06:23 7
Футбол
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
24.06.2024, 21:45 11
Футбол
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
24.06.2024, 22:31 1
Теннис
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 13:10
Бокс
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
25.06.2024, 18:22 2
Футбол
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
24.06.2024, 20:50 3
Бокс
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
25.06.2024, 10:19 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем