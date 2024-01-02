Де Хеа возглавил рейтинг свободных агентов. В списке – Дуглас Коста, Марлос
Веб-портал Transfermarkt опубликовал трансферные стоимости игроков без клуба
Веб-портал Transfermarkt опубликовал трансферные стоимости игроков без клуба.
Экс-голкипер «Ман Юнайтед» Давид Де Хеа возглавил рейтинг свободных агентов, его трансферная стоимость равна 8 млн евро.
В топ-5 рейтинга также вошли: Джесси Лингард, Роберто Сориано, Дуглас Коста и Фил Джонс.
В десятку рейтинга входят: Шкодран Мустафи, Артуро Видаль, Луис Густаво, Жером Боатенг, Марлос, Хавьер Пасторе.
Бразильцы Дуглас Коста и Марлос ранее выступали за донецкий «Шахтер».
Рейтинг свободных агентов от Transfermarkt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В четвертьфинале соперником россонери станет «Аталанта» или «Сассуоло»
Португальский нападающий «Аль-Насра» сыграл 1200 матчей в профессиональной карьере