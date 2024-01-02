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  4. Де Хеа возглавил рейтинг свободных агентов. В списке – Дуглас Коста, Марлос
Испания
02 января 2024, 23:43 | Обновлено 03 января 2024, 00:12
477
0

Де Хеа возглавил рейтинг свободных агентов. В списке – Дуглас Коста, Марлос

Веб-портал Transfermarkt опубликовал трансферные стоимости игроков без клуба

02 января 2024, 23:43 | Обновлено 03 января 2024, 00:12
477
0
Де Хеа возглавил рейтинг свободных агентов. В списке – Дуглас Коста, Марлос
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид де Хеа

Веб-портал Transfermarkt опубликовал трансферные стоимости игроков без клуба.

Экс-голкипер «Ман Юнайтед» Давид Де Хеа возглавил рейтинг свободных агентов, его трансферная стоимость равна 8 млн евро.

В топ-5 рейтинга также вошли: Джесси Лингард, Роберто Сориано, Дуглас Коста и Фил Джонс.

В десятку рейтинга входят: Шкодран Мустафи, Артуро Видаль, Луис Густаво, Жером Боатенг, Марлос, Хавьер Пасторе.

Бразильцы Дуглас Коста и Марлос ранее выступали за донецкий «Шахтер».

Рейтинг свободных агентов от Transfermarkt

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Transfermarkt рейтинг свободный агент Давид Де Хеа Джесси Лингард Роберто Сориано Дуглас Коста Фил Джонс Шкодран Мустафи Артуро Видаль Луис Густаво Жером Боатенг Марлос Хавьер Пасторе
Источник Transfermarkt
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