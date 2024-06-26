ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с главным тренером

«Рома» официально сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Даниэле Де Росси. Новое соглашение с 40-летним итальянским специалистом рассчитано на три года – до лета 2027 года.

За это время Де Росси суммарно заработает 10 миллионов евро.

Де Росси возглавил «Рому» в январе текущего года, заменив Жозе Моуриньо. Суммарно команда под его руководством провела 26 матчей, в которых одержала 14 побед, по 6 раз сыграла вничью и проиграла. «Рома» завершила сезон шестой в Серии А.