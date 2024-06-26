Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с главным тренером
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 12:35 |
361
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с главным тренером

Даниэле Де Росси останется в клубе до 2027 года

26 июня 2024, 12:35 |
361
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с главным тренером
ФК Рома. Даниэле Де Росси

«Рома» официально сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Даниэле Де Росси. Новое соглашение с 40-летним итальянским специалистом рассчитано на три года – до лета 2027 года.

За это время Де Росси суммарно заработает 10 миллионов евро.

Де Росси возглавил «Рому» в январе текущего года, заменив Жозе Моуриньо. Суммарно команда под его руководством провела 26 матчей, в которых одержала 14 побед, по 6 раз сыграла вничью и проиграла. «Рома» завершила сезон шестой в Серии А.

По теме:
Манчестер Юнайтед планирует продлить контракт с Эриком тен Хагом
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с экс-игроком Динамо и Шахтера
Один из героев Евро-2020 вскоре станет свободным агентом
Даниэле Де Росси Рома Рим продление контракта
Олег Дидух Источник: ФК Рома
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Футбол | 26 июня 2024, 06:23 7
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала

Дания сыграет против Германии, а Англия и Словения ждут оппонентов

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал талантливого украинского голкипера
Футбол | 25 июня 2024, 19:10 125
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал талантливого украинского голкипера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал талантливого украинского голкипера

Кирилл Фесюн покинул «Колос»

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал защитника из Туниса
Футбол | 26.06.2024, 10:07
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал защитника из Туниса
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал защитника из Туниса
Вингер Металлиста 1925 останется в УПЛ
Футбол | 26.06.2024, 12:02
Вингер Металлиста 1925 останется в УПЛ
Вингер Металлиста 1925 останется в УПЛ
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Бокс | 25.06.2024, 15:44
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
24.06.2024, 21:45 11
Футбол
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
26.06.2024, 06:15 19
Бокс
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
24.06.2024, 22:31 1
Теннис
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
25.06.2024, 18:22 2
Футбол
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
25.06.2024, 07:28 11
Футбол
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
25.06.2024, 06:23 10
Футбол
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
25.06.2024, 00:03 63
Футбол
Флорида выиграла у Эдмонтона 7-й матч финала и завоевала Кубок Стэнли
Флорида выиграла у Эдмонтона 7-й матч финала и завоевала Кубок Стэнли
25.06.2024, 05:56 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем