Чемпионат Европы26 июня 2024, 12:35 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с главным тренером
Даниэле Де Росси останется в клубе до 2027 года
26 июня 2024, 12:35 |
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«Рома» официально сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Даниэле Де Росси. Новое соглашение с 40-летним итальянским специалистом рассчитано на три года – до лета 2027 года.
За это время Де Росси суммарно заработает 10 миллионов евро.
Де Росси возглавил «Рому» в январе текущего года, заменив Жозе Моуриньо. Суммарно команда под его руководством провела 26 матчей, в которых одержала 14 побед, по 6 раз сыграла вничью и проиграла. «Рома» завершила сезон шестой в Серии А.
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