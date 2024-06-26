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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 13:06 | Обновлено 26 июня 2024, 13:16
495
0

Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Бельгией

На правах номинальных хозяев сыграем в желтом

26 июня 2024, 13:06 | Обновлено 26 июня 2024, 13:16
495
0
Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В среду, 26 июня, состоится матч 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 между командами Украина и Бельгии.

Сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Бельгийская команда сыграет в гостевом комплекте экипировки.

Что нужно сборной Украины для плей-офф?

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игровая форма сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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