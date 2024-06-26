Чемпионат Европы26 июня 2024, 13:06 | Обновлено 26 июня 2024, 13:16
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Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Бельгией
На правах номинальных хозяев сыграем в желтом
26 июня 2024, 13:06 | Обновлено 26 июня 2024, 13:16
495
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В среду, 26 июня, состоится матч 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 между командами Украина и Бельгии.
Сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Бельгийская команда сыграет в гостевом комплекте экипировки.
Что нужно сборной Украины для плей-офф?
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