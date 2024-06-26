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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 10:30 | Обновлено 26 июня 2024, 10:31
1270
2

ТЕДЕСКО: «С Украиной будем играть на удержание счета не ранее 80-й минуты»

Главный тренер сборной Бельгии настроен на победу

26 июня 2024, 10:30 | Обновлено 26 июня 2024, 10:31
1270
2
ТЕДЕСКО: «С Украиной будем играть на удержание счета не ранее 80-й минуты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2024 против команды Украины.

«Ничья нас устраивает? Это не сложно и не тяжело психологически. Я не могу сказать вам рецепт ничьей, потому что мы играем только на победу. Мы не будем беспокоиться о раскладах, мы хотим победить. Если дело дойдет до последних десяти минут или около того, мы знаем, что делать, чтобы удержать результат, но с самого начала нет никакого волнения. Мы настроены на победу», – сказал Тедеско.

Бельгия выйдет в плей-офф, заняв одно из двух первых мест, если избежит поражения от Украины. Бельгия не сможет выйти в 1/8 финала, если проиграет, а Румыния избежит поражения.

26 июня национальная сборная Украины по футболу в Штутгарте проведет матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии. Матч начнется в 19:00 по Киеву.

Что нужно сборной Украины для плей-офф?

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Доменико Тедеско сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия
Владимир Клепач Источник: УЕФА
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Комментарии 2
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Ruslan5050
Треба викидати цього піжона з його збірною з турніру...Лідерам нашої збірної - Мудрику, Довбику, Циганкову, Судакову, Забарному, Миколенку, потрібно відпрацювати надані перед Євро аванси на повну. Вірю в перемогу з рахунком 3-1. Хлопці чекаємо від Вас на найкращий матч у футболках збірної за каденції Реброва.
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+1
Saar
тобто , після 80, коли ви будете програвати, то будете утримувати рахунок. Ясно
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0
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