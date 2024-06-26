ТЕДЕСКО: «С Украиной будем играть на удержание счета не ранее 80-й минуты»
Главный тренер сборной Бельгии настроен на победу
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2024 против команды Украины.
«Ничья нас устраивает? Это не сложно и не тяжело психологически. Я не могу сказать вам рецепт ничьей, потому что мы играем только на победу. Мы не будем беспокоиться о раскладах, мы хотим победить. Если дело дойдет до последних десяти минут или около того, мы знаем, что делать, чтобы удержать результат, но с самого начала нет никакого волнения. Мы настроены на победу», – сказал Тедеско.
Бельгия выйдет в плей-офф, заняв одно из двух первых мест, если избежит поражения от Украины. Бельгия не сможет выйти в 1/8 финала, если проиграет, а Румыния избежит поражения.
26 июня национальная сборная Украины по футболу в Штутгарте проведет матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии. Матч начнется в 19:00 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кирилл Фесюн покинул «Колос»
Экс-игрок национальной команды выделил Лунина и Зинченко