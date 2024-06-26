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Сборная УКРАИНЫ
26 июня 2024, 09:17 | Обновлено 26 июня 2024, 09:27
494
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Игорь ПЛАСТУН: «У Украины не топовая сборная на уровне Италии»

Украинский легионер – о команде Сергея Реброва на Евро-2024

26 июня 2024, 09:17 | Обновлено 26 июня 2024, 09:27
494
1
Игорь ПЛАСТУН: «У Украины не топовая сборная на уровне Италии»
УАФ

Украинский защитник казахстанского клуба «Ордабасы» Игорь Пластун поделился ожиданиями от матча 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии, а также высказал мнение о силе «сине-желтых».

«Первые два тура в нашей группе и на Евро-2024 в целом показали, что делать какие-то прогнозы – вещь неблагодарная. Однако, если высказывать свое мнение, то в матче Украина – Бельгия распределение шансов на победу я бы назвал классическим: 50 на 50.

На бумаге фаворит Бельгия, но у команды Сергея Реброва точно будут шансы и если они их реализуют, то имеют все предпосылки победить. Украина уже неоднократно показывала, что умеет достойно играть против действительно великих сборных, таких, как Италия или Англия, а Бельгия, при всем уважении, не настолько большая команда. Украинцы уже давно никого не боятся, а пытаются играть в свой футбол.

Вот почему-то думают фаны, что если у нас есть Зинченко из Арсенала, Миколенко из Эвертона, Довбик и Цыганков из Жироны, то Украина – это уже топовая сборная на уровне Италии... Это не так. У этой сборной, этого поколения, я уверен, большое будущее, однако нужно дать им время.

Фаны почему-то забывают, что у той же сборной Словакии десятилетиями ее ведущие игроки играли за рубежом. О Бельгии и говорить не нужно, там почти все не из внутреннего чемпионата. Да и в Румынии есть качественные игроки из Европы. Все сборные уже давно научились играть. У всех сумасшедшая мотивация на Евро. Никого уже не победишь за счет имен.

Нельзя требовать от сборной Украины играть на уровне Германии или Испании, потому что в этих странах система футбола, философия победителей, если хотите, выстраивалась не одно десятилетие», – рассказал Пластун.

Ранее сообщалось, что известны сборные, которые точно прощаются с Евро-2024.

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Украина - Бельгия сборная Украины по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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Saar
До рівня Італії, Іспанії, Франції, Німеччини та Англії не дорости нам. Та й , взагалі, - нікому. Скільки існує футбол - стільки особняком стоять ці збірні. Потім Португалія та Нідерланди.
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