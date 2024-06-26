СТОЙКОВИЧ: «Мы разочарованы. Сербские фанаты должны гордиться командой»

25 июня в 22:00 в немецком Мюнхене состоялся матч 3-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Сербии (0:0).

Англия выиграла группу (5 очков), опередив Данию и Словению (по 3 балла). А вот Сербия, набрав 2 пункта, покидает Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович:

«Мы разочарованы, потому что не смогли сделать шаг, которого нам не хватало. Игра была равной, мы хотели забить гол, но, к сожалению, нам это не удалось. Я горжусь своими ребятами. Сербия показала себя с лучшей стороны в группе с равными соперниками.

Сербские болельщики должны гордиться этой командой. Мы боролись до последней секунды, и я благодарен болельщикам за то, что они так сильно поддерживали нас во всех трех матчах».

Защитник сборной Сербии Никола Миленкович:

«Как показывают результаты, в целом группа была ровная. Мы все до последних секунд верили, что сможем обыграть Данию и выйти в плей-офф. Мы провели действительно хороший матч, но, к сожалению, не выиграли. Мы разочарованы, мы хотели сделать наш народ по-настоящему счастливым, но мы обязательно проведем работу над ошибками».

Нападающий сборной Сербии Душан Тадич

«Мы очень расстроены, что не вышли в 1/8 финала, но я очень горжусь нашей командой. Мы отдали все ради сборной и ради нашей страны.