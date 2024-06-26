Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Напряженная борьба. Дания и Сербия не сумели распечатать ворота
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 07:23 | Обновлено 26 июня 2024, 08:03
72
0

ФОТО. Напряженная борьба. Дания и Сербия не сумели распечатать ворота

Англия выиграла группу Евро-2024, опередив Данию и Словению

26 июня 2024, 07:23 | Обновлено 26 июня 2024, 08:03
72
0
ФОТО. Напряженная борьба. Дания и Сербия не сумели распечатать ворота
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июня в 22:00 в немецком Мюнхене состоялся матч 3-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Сербии (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее Дания дважды сыграла вничью – со Словенией (1:1) и Англией (1:1). Сербия на старте турнира проиграла Англии (0:1), а затем разошлась миром со Словенией (1:1).

Англия выиграла группу (5 очков), опередив Данию и Словению (по 3 балла). А вот Сербия, набрав 2 пункта, покидает Евро-2024.

Евро-2024. Группа С. 3-й тур

25 июня. 22:00. Мюнхен

Дания – Сербия – 0:0

ФОТО. Напряженная борьба. Дания и Сербия не сумели распечатать ворота

daniya-serbiya-evro-2024-25062024
daniya-serbiya-evro-2024-25062024-foto-1
daniya-serbiya-evro-2024-25062024-foto-2
daniya-serbiya-evro-2024-25062024-foto-3
daniya-serbiya-evro-2024-25062024-foto-4
По теме:
Словения на Евро-2024 добилась исторического результата
Экс-игрок сборной Украины назвал способ победы над Бельгией
СТОЙКОВИЧ: «Мы разочарованы. Сербские фанаты должны гордиться командой»
сборная Сербии по футболу сборная Дании по футболу Евро-2024 Дания - Сербия фото фотогалерея
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
Футбол | 25 июня 2024, 18:22 2
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро

Команду ждет решающий поединок группового этапа

Букмекеры выставили котировки на матч Украина – Бельгия. Есть явный фаворит
Футбол | 26 июня 2024, 08:01 5
Букмекеры выставили котировки на матч Украина – Бельгия. Есть явный фаворит
Букмекеры выставили котировки на матч Украина – Бельгия. Есть явный фаворит

Поединок 3-го тура группы Е Евро-2024 состоится 26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте

Грузия – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 26.06.2024, 07:19
Грузия – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Грузия – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Бокс | 25.06.2024, 13:10
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Футбол | 25.06.2024, 11:17
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
25.06.2024, 07:28 10
Футбол
Тони Беллью дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Тони Беллью дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
25.06.2024, 07:01
Бокс
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
24.06.2024, 22:31 1
Теннис
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 9
Футбол
Усик или Хэй? Беллью признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Хэй? Беллью признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 00:17
Бокс
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
24.06.2024, 21:45 11
Футбол
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
25.06.2024, 00:03 63
Футбол
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
25.06.2024, 00:35 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем