25 июня в 22:00 в немецком Мюнхене состоялся матч 3-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Сербии (0:0).

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Ранее Дания дважды сыграла вничью – со Словенией (1:1) и Англией (1:1). Сербия на старте турнира проиграла Англии (0:1), а затем разошлась миром со Словенией (1:1).

Англия выиграла группу (5 очков), опередив Данию и Словению (по 3 балла). А вот Сербия, набрав 2 пункта, покидает Евро-2024.

Евро-2024. Группа С. 3-й тур

25 июня. 22:00. Мюнхен

Дания – Сербия – 0:0

ФОТО. Напряженная борьба. Дания и Сербия не сумели распечатать ворота