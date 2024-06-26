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  4. Не из топ-сборной. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Англия – Словения
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 01:01 |
63
0

Не из топ-сборной. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Англия – Словения

Адам Гнезда Черин отыграл все 90 минут

26 июня 2024, 01:01 |
63
0
Не из топ-сборной. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Англия – Словения
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Гнезда Черин

25 июня состоялся матч 3-го тура группы С на Евро-2024 между сборными Англии и Словении. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали Адама Гнезда Черина лучшим игроком поединка:

«Он неустанно работал на своей позиции в полузащите, закрывая пространство и организуя игроков вокруг себя, чтобы позволить своей команде добиться заслуженной ничьей», – отметили в УЕФА.

Адам Гнезда Черин отыграл все 90 минут в поединке.

ФОТО. Не из топ-сборной. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Англия – Словения

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Даниил Агарков Источник: УЕФА
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