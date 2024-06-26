25 июня состоялся матч 3-го тура группы С на Евро-2024 между сборными Англии и Словении. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали Адама Гнезда Черина лучшим игроком поединка:

«Он неустанно работал на своей позиции в полузащите, закрывая пространство и организуя игроков вокруг себя, чтобы позволить своей команде добиться заслуженной ничьей», – отметили в УЕФА.

Адам Гнезда Черин отыграл все 90 минут в поединке.

ФОТО. Не из топ-сборной. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Англия – Словения