Источник: Себальос еще не уехал из Киева, переговоры с Динамо продолжаются
Динамо может взять колумбийского центрбека в аренду на полгода
Потенциальный новичок Динамо, колумбийский защитник Брайан Себальос еще не уехал из Киева, и переговоры продолжаются.
Киевское Динамо» пытается найти компромисс с игроком и его клубом. По данным ТаТоТаке, прорабатывается концепция аренды колумбийца без обязательного права выкупа сроком на полгода.
Это позволит коучам команды оценить уровень Себальоса и не заниматься переговорами с другими центрбеками из шорт-листа скаутов.
Контракт 23-летнего защитника с бразильским клубом Форталеза будет действовать еще 2,5 года.
Условия для футболиста в Динамо будут отвечать тем, что у него были в трансфер. Вопрос заключается в согласии Форталеза на трансфер.
Себальос выступал за колумбийскую команду Хуниор на правах аренды из Форталезы (4 матча в сезоне 2024 года без забитых голов).
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