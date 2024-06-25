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Украина. Премьер лига
25 июня 2024, 23:23 | Обновлено 25 июня 2024, 23:31
137
0

Источник: Себальос еще не уехал из Киева, переговоры с Динамо продолжаются

Динамо может взять колумбийского центрбека в аренду на полгода

25 июня 2024, 23:23 | Обновлено 25 июня 2024, 23:31
137
0
Источник: Себальос еще не уехал из Киева, переговоры с Динамо продолжаются
Twitter. Брайан Себальос

Потенциальный новичок Динамо, колумбийский защитник Брайан Себальос еще не уехал из Киева, и переговоры продолжаются.

Киевское Динамо» пытается найти компромисс с игроком и его клубом. По данным ТаТоТаке, прорабатывается концепция аренды колумбийца без обязательного права выкупа сроком на полгода.

Это позволит коучам команды оценить уровень Себальоса и не заниматься переговорами с другими центрбеками из шорт-листа скаутов.

Контракт 23-летнего защитника с бразильским клубом Форталеза будет действовать еще 2,5 года.

Условия для футболиста в Динамо будут отвечать тем, что у него были в трансфер. Вопрос заключается в согласии Форталеза на трансфер.

Себальос выступал за колумбийскую команду Хуниор на правах аренды из Форталезы (4 матча в сезоне 2024 года без забитых голов).

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Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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