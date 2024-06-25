Григорчук хотел остаться в Черноморце, но его перехватил клуб из Баку

Украинский специалист Роман Григорчук собирался остаться в «Черноморце», однако его в последний момент перехватывает азербайджанский клуб «Нефтчи».

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, между сторонами идут переговоры, и коуч уже достиг практической договоренности об условиях работы в клубе из Баку.

Еще несколько дней назад у 59-летнего специалиста были планы остаться в Одессе и продолжить тренировать «Черноморец».

«Черноморец» сегодня, 25 июня, выходит из отпуска под руководством Романа Григорчука, коуч раньше согласовал с клубом продолжение сотрудничества.

Григорчук собственноручно проводил комплектацию команды и лично приглашал футболистов в Одессу. Однако ему поступило предложение из Баку.

Григорчук уже работал в Азербайджане. С 2015 по 2018 год он возглавлял команду «Габала».