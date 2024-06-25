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  4. Григорчук хотел остаться в Черноморце, но его перехватил клуб из Баку
Украина. Премьер лига
25 июня 2024, 22:53 | Обновлено 25 июня 2024, 23:08
719
0

Григорчук хотел остаться в Черноморце, но его перехватил клуб из Баку

Украинский специалист ведет переговоры с азербайджанским Нефтчи

25 июня 2024, 22:53 | Обновлено 25 июня 2024, 23:08
719
0
Григорчук хотел остаться в Черноморце, но его перехватил клуб из Баку
Instagram. Роман Григорчук

Украинский специалист Роман Григорчук собирался остаться в «Черноморце», однако его в последний момент перехватывает азербайджанский клуб «Нефтчи».

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, между сторонами идут переговоры, и коуч уже достиг практической договоренности об условиях работы в клубе из Баку.

Еще несколько дней назад у 59-летнего специалиста были планы остаться в Одессе и продолжить тренировать «Черноморец».

«Черноморец» сегодня, 25 июня, выходит из отпуска под руководством Романа Григорчука, коуч раньше согласовал с клубом продолжение сотрудничества.

Григорчук собственноручно проводил комплектацию команды и лично приглашал футболистов в Одессу. Однако ему поступило предложение из Баку.

Григорчук уже работал в Азербайджане. С 2015 по 2018 год он возглавлял команду «Габала».

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Нефтчи Баку Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса назначение тренера Украинская Премьер-лига Игорь Бурбас
Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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