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  4. Тедеско назвал сильную сторону Украины и выделил троих игроков сине-желтых
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 22:15 |
4045
0

Тедеско назвал сильную сторону Украины и выделил троих игроков сине-желтых

26 июня украинская национальная команда сыграет против сборной Бельгии на Евро-2024

25 июня 2024, 22:15 |
4045
0
Тедеско назвал сильную сторону Украины и выделил троих игроков сине-желтых
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

26 июня сборная Украины проведет матч 3-го тура группы Е на Евро-2024 против национальной команды Бельгии.

Главный тренер бельгийцев Доменико Тедеско провел пресс-конференцию накануне встречи с сине-желтыми:

«Контратаки являются естественной силой сборной Украины из-за их высокого темпа впереди с такими футболистами, как Судаков, Мудрик и Довбик.

Они любят контролировать мяч. У них ощутимый процент владения мячом в матчах и демонстрируют хорошую позиционную игру. Они устраивали тяжелые минуты таким командам как Англия, Италия, Германия. Украина способна конкурировать на высоком уровне с любым соперником», – отметил Тедеско.

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Доменико Тедеско пресс-конференция сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Евро-2024 Артем Довбик Михаил Мудрик Георгий Судаков
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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