Тедеско назвал сильную сторону Украины и выделил троих игроков сине-желтых
26 июня украинская национальная команда сыграет против сборной Бельгии на Евро-2024
26 июня сборная Украины проведет матч 3-го тура группы Е на Евро-2024 против национальной команды Бельгии.
Главный тренер бельгийцев Доменико Тедеско провел пресс-конференцию накануне встречи с сине-желтыми:
«Контратаки являются естественной силой сборной Украины из-за их высокого темпа впереди с такими футболистами, как Судаков, Мудрик и Довбик.
Они любят контролировать мяч. У них ощутимый процент владения мячом в матчах и демонстрируют хорошую позиционную игру. Они устраивали тяжелые минуты таким командам как Англия, Италия, Германия. Украина способна конкурировать на высоком уровне с любым соперником», – отметил Тедеско.
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