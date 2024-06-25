Тедеско назвал сильную сторону Украины и выделил троих игроков сине-желтых

26 июня сборная Украины проведет матч 3-го тура группы Е на Евро-2024 против национальной команды Бельгии.

Главный тренер бельгийцев Доменико Тедеско провел пресс-конференцию накануне встречи с сине-желтыми:

«Контратаки являются естественной силой сборной Украины из-за их высокого темпа впереди с такими футболистами, как Судаков, Мудрик и Довбик.



Они любят контролировать мяч. У них ощутимый процент владения мячом в матчах и демонстрируют хорошую позиционную игру. Они устраивали тяжелые минуты таким командам как Англия, Италия, Германия. Украина способна конкурировать на высоком уровне с любым соперником», – отметил Тедеско.