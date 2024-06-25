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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 21:51 |
95
0

Автор победного гола. УЕФА назвала игрока матча Нидерланды – Австрия

Награда досталась Марселю Забитцеру

25 июня 2024, 21:51 |
95
0
Автор победного гола. УЕФА назвала игрока матча Нидерланды – Австрия
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 25 июня сборная Австрии в Берлине на «Олимпиаштадионе» в матче третьего тура Евро-2024 сенсационно обыграла Нидерланды со счетом 3:2.

УЕФА лучшим игроком матча признала полузащитника сборной Австрии Марселя Забитцера. Именно он на 80-й минуте забил победный гол в матче.

Гол в ворота Нидерландов стал вторым результативным действием Забитцера на Евро-2024. Во втором туре 30-летний хавбек отдал голевую передачу в матче против Польши (победа 3:1).

Суммарно на счету Забитцера 17 голов в 79 матчах за сборную Австрии за карьеру.

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Марсель Забитцер сборная Австрии по футболу Нидерланды - Австрия Евро-2024 фото
Олег Дидух Источник: УЕФА
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