Автор победного гола. УЕФА назвала игрока матча Нидерланды – Австрия
Награда досталась Марселю Забитцеру
Сегодня, 25 июня сборная Австрии в Берлине на «Олимпиаштадионе» в матче третьего тура Евро-2024 сенсационно обыграла Нидерланды со счетом 3:2.
УЕФА лучшим игроком матча признала полузащитника сборной Австрии Марселя Забитцера. Именно он на 80-й минуте забил победный гол в матче.
Гол в ворота Нидерландов стал вторым результативным действием Забитцера на Евро-2024. Во втором туре 30-летний хавбек отдал голевую передачу в матче против Польши (победа 3:1).
Суммарно на счету Забитцера 17 голов в 79 матчах за сборную Австрии за карьеру.
🏆Congrats, Marcel #Sabitzer! 🙌🤩🎉— UEFA EURO 2024 DE (@EURO2024DE) June 25, 2024
#EURO2024 | #NEDAUT | #AUT pic.twitter.com/HNHuVjDIOY
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч 3-го тура группы С на Евро-2024 пройдет в Кельне в 22:00 по Киеву
Испания и Италия вышли в плей-офф, шансы Хорватии призрачные