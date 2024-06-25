ФОТО. Как Австрия обыграла Нидерланды и выиграла группу D

Сегодня, 25 июня сборная Австрии в третьем туре Евро-2024 неожиданно обыграла Нидерланды со счетом 3:2. Это позволило команде Ральфа Рангника выиграть группу D, где также выступали Франция и Польша.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа D. 3-й тур.

Нидерланды – Австрия - 2:3

Голы: Гакпо, 47, Депай, 75 – Мален, 6 (авт.), Шмид, 59, Забитцер, 81, Керфельд, 90+4

Предупреждения: Пош, 32, Виммер, 33

Вашему вниманию самые яркие фото матча: