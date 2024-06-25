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  4. ФОТО. Как Австрия обыграла Нидерланды и выиграла группу D
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 21:36 |
243
0

ФОТО. Как Австрия обыграла Нидерланды и выиграла группу D

Смотрите фотообзор матча третьего тура Евро-2024

25 июня 2024, 21:36 |
243
0
ФОТО. Как Австрия обыграла Нидерланды и выиграла группу D
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 25 июня сборная Австрии в третьем туре Евро-2024 неожиданно обыграла Нидерланды со счетом 3:2. Это позволило команде Ральфа Рангника выиграть группу D, где также выступали Франция и Польша.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа D. 3-й тур.

Нидерланды – Австрия - 2:3

Голы: Гакпо, 47, Депай, 75 – Мален, 6 (авт.), Шмид, 59, Забитцер, 81, Керфельд, 90+4

Предупреждения: Пош, 32, Виммер, 33

Вашему вниманию самые яркие фото матча:

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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