Чемпионат Европы25 июня 2024, 21:36 |
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ФОТО. Как Австрия обыграла Нидерланды и выиграла группу D
Смотрите фотообзор матча третьего тура Евро-2024
25 июня 2024, 21:36 |
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Сегодня, 25 июня сборная Австрии в третьем туре Евро-2024 неожиданно обыграла Нидерланды со счетом 3:2. Это позволило команде Ральфа Рангника выиграть группу D, где также выступали Франция и Польша.
Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа D. 3-й тур.
Нидерланды – Австрия - 2:3
Голы: Гакпо, 47, Депай, 75 – Мален, 6 (авт.), Шмид, 59, Забитцер, 81, Керфельд, 90+4
Предупреждения: Пош, 32, Виммер, 33
Вашему вниманию самые яркие фото матча:
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