Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Англия – Словения

В немецком Кельне 25 июня в 22:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Англии и Словении.

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Встреча состоится на стадионе «Рейн Энерги». В группе С англичане и словенцы также играют вместе с Данией и Сербией.

Тренеры определили стартовые составы.

Стартовые составы на матч Англия – Словения:

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Райс, Беллингем, Фоден, Галлахер, Сака, Кейн.

Словения: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович, Черин, Элшник, Млакар, Шпорар, Шешко.