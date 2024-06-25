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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 20:59 | Обновлено 25 июня 2024, 21:03
404
0

Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Англия – Словения

Матч 3-го тура группы С на Евро-2024 пройдет в Кельне в 22:00 по Киеву

25 июня 2024, 20:59 | Обновлено 25 июня 2024, 21:03
404
0
Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Англия – Словения

В немецком Кельне 25 июня в 22:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Англии и Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «Рейн Энерги». В группе С англичане и словенцы также играют вместе с Данией и Сербией.

Тренеры определили стартовые составы.

Стартовые составы на матч Англия – Словения:

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Райс, Беллингем, Фоден, Галлахер, Сака, Кейн.

Словения: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович, Черин, Элшник, Млакар, Шпорар, Шешко.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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