Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Англия – Словения
Матч 3-го тура группы С на Евро-2024 пройдет в Кельне в 22:00 по Киеву
В немецком Кельне 25 июня в 22:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Англии и Словении.
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Встреча состоится на стадионе «Рейн Энерги». В группе С англичане и словенцы также играют вместе с Данией и Сербией.
Тренеры определили стартовые составы.
Стартовые составы на матч Англия – Словения:
Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Райс, Беллингем, Фоден, Галлахер, Сака, Кейн.
Словения: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович, Черин, Элшник, Млакар, Шпорар, Шешко.
All set for Slovenia! 🤝 pic.twitter.com/T4QLIZIVKg— England (@England) June 25, 2024
📋🇸🇮 Znana je začetna enajsterica Slovenije za obračun z Anglijo! 🇸🇮👊#SrceBije 🇸🇮 #EURO2024 pic.twitter.com/JgPjBB3Cyd— NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 25, 2024
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