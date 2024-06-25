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Евро
Англия
25.06.2024 22:00 - : -
Словения
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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 01:42 |
19
0

Англия – Словения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы С на Евро-2024 в Кельне в 22:00

25 июня 2024, 01:42 |
19
0
Англия – Словения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Кельне 25 июня в 22:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Англии и Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «Рейн Энерги». В группе С англичане и словенцы также играют вместе с Данией и Сербией.

Англия в первом туре минимально одолела сербов 1:0, а во втором сыграла вничью с датчанами 1:1.

Словения расписала две мировые: с Данией и с Сербией. Обе встречи завершились со счетом 1:1.

Англия – Словения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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