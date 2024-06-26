Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Судаков и Довбик. В Англии назвали украинца, который должен подорожать
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 00:44 |
760
1

Не Судаков и Довбик. В Англии назвали украинца, который должен подорожать

Роман Яремчук забил победный гол Словакии

26 июня 2024, 00:44 |
760
1
Не Судаков и Довбик. В Англии назвали украинца, который должен подорожать
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Авторитетное британское издание The Guardian выделило перфоманс Романа Яремчука в матче против Словакии (2:1), в котором нападающий забил победный гол на 80-й минуте.

«Роман Яремчук не является игроком основного состава ни для своего клуба, ни для сборной, однако он сыграл решающую роль в составе украинской команды, выйдя на замену и забив победный гол в поединке со словаками.

Яремчук великолепного принял длинную передачу Николая Шапаренко, а затем великолепно разобрался с вратарем Мартином Дубравкой. Его клуб может продать дороже после турнира, ведь если он продолжит забивать – его цена пойдет в гору», – отмечает издание.

Портал Transfermarkt оценивает Яремчука в 3.5 миллиона евро.

По теме:
Не из топ-сборной. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Англия – Словения
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Модрич – аут. Сборная Хорватии вылетела из Евро-2024
The Guardian сборная Украины по футболу Валенсия Брюгге Евро-2024
Дмитро Олійник Источник: The Guardian
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Футбол | 25 июня 2024, 11:17 1
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала

«Горожане» хотят приобрести Родриго

На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
Футбол | 25 июня 2024, 00:35 6
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024

Соперником итальянской команды в 1/8 финала будет сборная Швейцарии

Перу – Канада. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Футбол | 25.06.2024, 23:34
Перу – Канада. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Перу – Канада. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Фавориты в шоке. Австрия переиграла Нидерланды и стала первой в группе
Футбол | 25.06.2024, 20:59
Фавориты в шоке. Австрия переиграла Нидерланды и стала первой в группе
Фавориты в шоке. Австрия переиграла Нидерланды и стала первой в группе
Перес обратился к Лунину после его ошибок в матче Румыния – Украина
Футбол | 25.06.2024, 00:44
Перес обратился к Лунину после его ошибок в матче Румыния – Украина
Перес обратился к Лунину после его ошибок в матче Румыния – Украина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TarasTaras94
Сподіваємось ще затримається в топ чемпіонатах
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
25.06.2024, 07:28 10
Футбол
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
25.06.2024, 15:44
Бокс
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
25.06.2024, 06:23 10
Футбол
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
24.06.2024, 06:23 51
Футбол
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
25.06.2024, 10:19 12
Футбол
Усик или Хэй? Беллью признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Хэй? Беллью признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 00:17
Бокс
Хорватия – Италия – 1:1. Невероятная развязка топ-матча. Обзор
Хорватия – Италия – 1:1. Невероятная развязка топ-матча. Обзор
25.06.2024, 00:54
Футбол
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 13:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем