Не Судаков и Довбик. В Англии назвали украинца, который должен подорожать

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Роман Яремчук забил победный гол Словакии
Авторитетное британское издание The Guardian выделило перфоманс Романа Яремчука в матче против Словакии (2:1), в котором нападающий забил победный гол на 80-й минуте.
«Роман Яремчук не является игроком основного состава ни для своего клуба, ни для сборной, однако он сыграл решающую роль в составе украинской команды, выйдя на замену и забив победный гол в поединке со словаками.
Яремчук великолепного принял длинную передачу Николая Шапаренко, а затем великолепно разобрался с вратарем Мартином Дубравкой. Его клуб может продать дороже после турнира, ведь если он продолжит забивать – его цена пойдет в гору», – отмечает издание.
Портал Transfermarkt оценивает Яремчука в 3.5 миллиона евро.
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