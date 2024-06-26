Не Судаков и Довбик. В Англии назвали украинца, который должен подорожать

Авторитетное британское издание The Guardian выделило перфоманс Романа Яремчука в матче против Словакии (2:1), в котором нападающий забил победный гол на 80-й минуте.

«Роман Яремчук не является игроком основного состава ни для своего клуба, ни для сборной, однако он сыграл решающую роль в составе украинской команды, выйдя на замену и забив победный гол в поединке со словаками.

Яремчук великолепного принял длинную передачу Николая Шапаренко, а затем великолепно разобрался с вратарем Мартином Дубравкой. Его клуб может продать дороже после турнира, ведь если он продолжит забивать – его цена пойдет в гору», – отмечает издание.

Портал Transfermarkt оценивает Яремчука в 3.5 миллиона евро.