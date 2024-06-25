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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 18:53 | Обновлено 25 июня 2024, 19:37
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ВИДЕО. Бурная радость Кьеллини после гола Италии в ворота Хорватии

Легендарный защитник сейчас работает на телевидении

25 июня 2024, 18:53 | Обновлено 25 июня 2024, 19:37
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ВИДЕО. Бурная радость Кьеллини после гола Италии в ворота Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера сборная Италии в третьем туре Евро-2024 сыграла вничью 1:1 с Хорватией и вышла в 1/8 финала, где сыграет со Швейцарией.

От поражения и возможного вылета с турнира «Скуадра адзурра» спаслась на последних секундах компенсированного времени благодаря красивому голу Маттиа Дзакканьи.

Легендарный экс-защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини во время Евро-2024 работает экспертом на телевидении. Решающий гол Дзакканьи Кьеллини встретил бурной радостью, которую с ним разделил легендарный датский голкипер Петер Шмейхель:

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Джорджо Кьеллини Петер Шмейхель видео Евро-2024 сборная Италии по футболу Хорватия - Италия
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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