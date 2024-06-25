ВИДЕО. Бурная радость Кьеллини после гола Италии в ворота Хорватии

Вчера сборная Италии в третьем туре Евро-2024 сыграла вничью 1:1 с Хорватией и вышла в 1/8 финала, где сыграет со Швейцарией.

От поражения и возможного вылета с турнира «Скуадра адзурра» спаслась на последних секундах компенсированного времени благодаря красивому голу Маттиа Дзакканьи.

Легендарный экс-защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини во время Евро-2024 работает экспертом на телевидении. Решающий гол Дзакканьи Кьеллини встретил бурной радостью, которую с ним разделил легендарный датский голкипер Петер Шмейхель: