ВИДЕО. Бурная радость Кьеллини после гола Италии в ворота Хорватии
Легендарный защитник сейчас работает на телевидении
Вчера сборная Италии в третьем туре Евро-2024 сыграла вничью 1:1 с Хорватией и вышла в 1/8 финала, где сыграет со Швейцарией.
От поражения и возможного вылета с турнира «Скуадра адзурра» спаслась на последних секундах компенсированного времени благодаря красивому голу Маттиа Дзакканьи.
Легендарный экс-защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини во время Евро-2024 работает экспертом на телевидении. Решающий гол Дзакканьи Кьеллини встретил бурной радостью, которую с ним разделил легендарный датский голкипер Петер Шмейхель:
L'esultanza di #Chiellini (e #Schmeichel) al gol di #Zaccagni #CroaziaItalia #Euro2024 pic.twitter.com/y5frsQFjV5— Mirko Nicolino (@mirkonicolino) June 25, 2024
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