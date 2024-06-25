ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Польши не будет уволен после Евро-2024

Польский футбольный союз (PZPN) сегодня выступил с официальным заявлением о том, что Михал Пробеж останется на посту главного тренера команды после Евро-2024, несмотря на досрочный вылет команды с турнира:

«Во время утренней встречи с командой и тренерским штабом президент PZPN Цезарий Кулеша выразил свою полную поддержку, а также объявил, что Михал Пробеж останется на посту главного тренера сборной Польши».

Напомним, сегодня Польша в третьем туре Евро-2024 сыграет с Францией.