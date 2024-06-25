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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 18:04 |
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Нидерланды – Австрия. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в третьем туре Евро-2024

25 июня 2024, 18:04 |
140
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Нидерланды – Австрия. Стали известны стартовые составы
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 25 июня сборная Нидерландов в третьем туре Евро-2024 в группе D в Берлине на «Олимпиаштадионе» сыграет с Австрией. Начало поединка – в 19:00 по Киеву.

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После двух туров Нидерланды с 4 очками в активе делят лидерство в группе D с Францией. Австрия с 3 баллами идет третьей.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Нидерланды: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Врей, Геертруйда, Рейндерс, Верман, Схаутен, Гакпо, Мален, Депай

Австрия: Пентц, Прасс, Линхарт, Вобер, Пош, Гриллич, Зайвальд, Шмид, Забитцер, Виммер, Арнаутович

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Олег Дидух Источник: УЕФА
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