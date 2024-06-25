Нидерланды – Австрия. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в третьем туре Евро-2024
Сегодня, 25 июня сборная Нидерландов в третьем туре Евро-2024 в группе D в Берлине на «Олимпиаштадионе» сыграет с Австрией. Начало поединка – в 19:00 по Киеву.
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После двух туров Нидерланды с 4 очками в активе делят лидерство в группе D с Францией. Австрия с 3 баллами идет третьей.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Нидерланды: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Врей, Геертруйда, Рейндерс, Верман, Схаутен, Гакпо, Мален, Депай
Австрия: Пентц, Прасс, Линхарт, Вобер, Пош, Гриллич, Зайвальд, Шмид, Забитцер, Виммер, Арнаутович
📋 Start-XI @OnsOranje vs. @oefb1904 . ℹ#EURO2024 | #NEDAUT | #NED | #AUT pic.twitter.com/IPlnTs8nZG— UEFA EURO 2024 DE (@EURO2024DE) June 25, 2024
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