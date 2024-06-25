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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 17:36 | Обновлено 25 июня 2024, 18:57
790
0

Доннарумма установил вратарский рекорд Евро-2024

Итальянец – самый молодой вратарь, который сыграл 10 матчей на турнире

25 июня 2024, 17:36 | Обновлено 25 июня 2024, 18:57
790
0
Доннарумма установил вратарский рекорд Евро-2024
УЕФА. Джанлуиджи Доннарумма

Вчера Италия в третьем туре Евро-2024 сыграла вничью 1:1 с Хорватией и вышла в 1/8 финала, где сыграет со Швейцарией.

Ворота «Скуадры Адзурры» в этом матче защищал Джанлуиджи Доннарумма, который отбил пенальти от Луки Модрича на 54-й минуте. Это был 10-й матч вратаря «ПСЖ» на чемпионатах Европы за карьеру.

Таким образом, в возрасте 25 лет и 120 дней он стал самым молодым вратарем, которому покорился рубеж в 10 матчей на чемпионатах Европы.

Также Доннарумма вышел на второе место в истории сборной Италии по количеству отбитых пенальти. Он парировал 5 из 15 пенальти в его ворота (без учета серий пенальти). Больше только у легендарного Джанлуиджи Буффона (11 из 49).

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Джанлуиджи Доннарумма сборная Италии по футболу Евро-2024 Хорватия - Италия статистика Джанлуиджи Буффон
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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