Доннарумма установил вратарский рекорд Евро-2024

Вчера Италия в третьем туре Евро-2024 сыграла вничью 1:1 с Хорватией и вышла в 1/8 финала, где сыграет со Швейцарией.

Ворота «Скуадры Адзурры» в этом матче защищал Джанлуиджи Доннарумма, который отбил пенальти от Луки Модрича на 54-й минуте. Это был 10-й матч вратаря «ПСЖ» на чемпионатах Европы за карьеру.

Таким образом, в возрасте 25 лет и 120 дней он стал самым молодым вратарем, которому покорился рубеж в 10 матчей на чемпионатах Европы.

Также Доннарумма вышел на второе место в истории сборной Италии по количеству отбитых пенальти. Он парировал 5 из 15 пенальти в его ворота (без учета серий пенальти). Больше только у легендарного Джанлуиджи Буффона (11 из 49).