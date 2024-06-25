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  4. Хорватия выйдет в плей-офф Евро, если сыграет экспресс с коэффициентом 33!
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 17:39 |
2075
1

Хорватия выйдет в плей-офф Евро, если сыграет экспресс с коэффициентом 33!

У Луки Модрича и компании призрачные шансы на 1/8 финала, но может случиться всякое

25 июня 2024, 17:39 |
2075
1
Хорватия выйдет в плей-офф Евро, если сыграет экспресс с коэффициентом 33!
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Несмотря на ничью в матче 3-го тура группы В на Евро-2024 против Италии (1:1), сборная Хорватии все еще сохраняет шансы выйти в плей-офф чемпионата Европы с третьего места в квартете.

Однако шансы призрачные, поскольку должно сойтись сразу 4 результата: победа Англии над Словенией с разницей в 3 мяча, победа Дании над Сербией, победа Турции над Чехией и победа Португалии над Грузией.

Если сложить все 4 исхода в один экспресс, то беттеры смогут сделать ставку с коэффициентом 33!

Экспресс, который выведет Хорватию в 1/8 финала Евро-2024:

  • Англия – Словения. Фора Англии (-2.5) – коэффициент 3.40
  • Дания – Сербия. Победа Дании – коэффициент 2.42
  • Грузия – Португалия. Победа Португалии – коэффициент 1.42
  • Чехия – Турция. Победа Турции – коэффициент 2.83
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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