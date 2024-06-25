Хорватия выйдет в плей-офф Евро, если сыграет экспресс с коэффициентом 33!

Несмотря на ничью в матче 3-го тура группы В на Евро-2024 против Италии (1:1), сборная Хорватии все еще сохраняет шансы выйти в плей-офф чемпионата Европы с третьего места в квартете.

Однако шансы призрачные, поскольку должно сойтись сразу 4 результата: победа Англии над Словенией с разницей в 3 мяча, победа Дании над Сербией, победа Турции над Чехией и победа Португалии над Грузией.

Если сложить все 4 исхода в один экспресс, то беттеры смогут сделать ставку с коэффициентом 33!

Экспресс, который выведет Хорватию в 1/8 финала Евро-2024: