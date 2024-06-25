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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 17:21 |
2358
0

Именитый ветеран сборной Бельгии пропустит матч с Украиной

Аксель Витсель еще не восстановился после травмы паха

25 июня 2024, 17:21 |
2358
0
Именитый ветеран сборной Бельгии пропустит матч с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Аксель Витсель

Именитый ветеран сборной Бельгии Аксель Витсель пропустит матч третьего тура группового этапа Евро-2024 против Украины (26 июня, 19:00). Он до сих пор не восстановился после травмы паха, которую получил по ходу турнира.

Из-за этой травмы Витсель уже пропустил матч второго тура против Румынии (победа 2:0). В матче первого тура против Словакии (поражение 0:1) он был здоров, но остался на скамейке запасных.

Также сборная Бельгии в матче против Украины не сможет рассчитывать на форварда Доди Лукебакио, который пропустит матч из-за дисквалификации.

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Аксель Витсель Доди Лукебакио сборная Бельгии по футболу Евро-2024 травма сборная Украины по футболу Украина - Бельгия
Олег Дидух Источник: УЕФА
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