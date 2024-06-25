Именитый ветеран сборной Бельгии пропустит матч с Украиной

Именитый ветеран сборной Бельгии Аксель Витсель пропустит матч третьего тура группового этапа Евро-2024 против Украины (26 июня, 19:00). Он до сих пор не восстановился после травмы паха, которую получил по ходу турнира.

Из-за этой травмы Витсель уже пропустил матч второго тура против Румынии (победа 2:0). В матче первого тура против Словакии (поражение 0:1) он был здоров, но остался на скамейке запасных.

Также сборная Бельгии в матче против Украины не сможет рассчитывать на форварда Доди Лукебакио, который пропустит матч из-за дисквалификации.