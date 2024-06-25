ЯРЕМЧУК: «Нужно сделать что-то невероятное, чтобы взять очки с Бельгией»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от противостояния со сборной Бельгии на Евро-2024.

«Конечно, я знаком с бельгийским футболом. Их сборная находится на очень высоком уровне. Это будет сложный матч.

Нам нужно будет сделать что-то невероятное, чтобы набрать очки против команды такого уровня. Я очень надеюсь, что это будет день Украины, а не Бельгии. Они будут очень мотивированы. На них будет оказываться давление, и это может заставить их играть в более агрессивный и открытый футбол.

Бельгийская Про-лига – это очень хорошая ступень для молодых футболистов. В ней воспитываются многие лучшие таланты. «Гент» очень хорошо ко мне относился, они доверяли мне. Благодаря «Генту» я получил вызов в сборную Украины, сыграл на Евро-2020. Это хороший клуб, который всегда относился ко мне с уважением, и я им очень благодарен», – сказал Яремчук.

26 июня национальная сборная Украины по футболу в Штутгарте проведет матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии. Матч начнется в 19:00 по Киеву.

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