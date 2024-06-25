Основной полузащитник Вереса близок к уходу из клуба

Как стало известно Sport.ua, опытный полузащитник Александр Кучеренко с большой вероятностью в ближайшее время покинет «Верес». Срок действия контракта футболиста истек еще 15 июня. По нашей информации, клуб вел с Кучеренко переговоры о новом соглашении, однако предложенные игроку условия его не устраивают.

32-летний Кучеренко перешел в «Верес» летом прошлого года из «Ингульца» и провел за красно-черных 27 матчей во всех турнирах.

«Верес» по итогам прошлого сезона занял 13-е место в УПЛ, после чего сохранил прописку в элите благодаря суммарной победе в стыках над «Эпицентром» (1:1, 3:1).

Ранее «Верес» покинули Денис Балан, Михаил Шестаков, Станислав Шарай, Василий Курко, Денис Янаков, Евгений Банада, Андрей Кухарук, Евгений Паст, Даниил Хондак и Жулио Сезар.

Также исполняющий обязанности главного тренера «Вереса» Олег Шандрук рассказал о планах команды на лето.