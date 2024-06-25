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  4. Шапаренко попал в символическую сборную 2-го тура Евро-2024 по версии Marca
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 15:30 |
328
0

Шапаренко попал в символическую сборную 2-го тура Евро-2024 по версии Marca

Николай провел отличный матч против команды Словакии

25 июня 2024, 15:30 |
328
0
Шапаренко попал в символическую сборную 2-го тура Евро-2024 по версии Marca
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко оказался в числе игроков, которые попали символическую сборную 2-го тура группового этапа Евро-2024 по версии авторитетного издания Marca.

Отметим, что в матче со Словакией (2:1) Николай записал в свой актив гол и результативную передачу.

Символическая сборная тура по версии Marca

Голкипер: Георгий Мамардашвили («Валенсия», сборная Грузии).

Защитники: Жан Карничник («Целе», сборная Словении), Пепе («Порту», сборная Португалии), Мануэль Аканджи («Манчестер Сити», сборная Швейцарии), Марк Кукурелья («Челси», сборная Испании).

Полузащитники: Илкай Гюндоган («Барселона», сборная Германии), Мортен Юльманн («Спортинг», сборная Дании), Николай Шапаренко («Динамо» Киев, сборная Украины).

Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити», сборная Португалии), Нико Уильямс («Атлетик», сборная Испании), Кристоф Баумгартнер («РБ Лейпциг», сборная Австрии).

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Николай Шапаренко Marca символическая сборная сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина
Владимир Клепач Источник: Marca
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