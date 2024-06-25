Шапаренко попал в символическую сборную 2-го тура Евро-2024 по версии Marca
Николай провел отличный матч против команды Словакии
Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко оказался в числе игроков, которые попали символическую сборную 2-го тура группового этапа Евро-2024 по версии авторитетного издания Marca.
Отметим, что в матче со Словакией (2:1) Николай записал в свой актив гол и результативную передачу.
Символическая сборная тура по версии Marca
Голкипер: Георгий Мамардашвили («Валенсия», сборная Грузии).
Защитники: Жан Карничник («Целе», сборная Словении), Пепе («Порту», сборная Португалии), Мануэль Аканджи («Манчестер Сити», сборная Швейцарии), Марк Кукурелья («Челси», сборная Испании).
Полузащитники: Илкай Гюндоган («Барселона», сборная Германии), Мортен Юльманн («Спортинг», сборная Дании), Николай Шапаренко («Динамо» Киев, сборная Украины).
Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити», сборная Португалии), Нико Уильямс («Атлетик», сборная Испании), Кристоф Баумгартнер («РБ Лейпциг», сборная Австрии).
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