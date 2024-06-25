Забарный назвал футболистов сборной Украины, у которых он перенимает опыт

Центральный защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный рассказал о своем прогрессе после Евро-2020.

«Тогда я был совсем мальчишкой и, возможно, многого не понимал. Но я считаю, что на Евро-2020 я сыграл хорошо. Сейчас я уже состоявшийся игрок. Да, мне есть в чем совершенствоваться, но у меня уже есть определенный опыт. Я провел достаточно много матчей за сборную, играл в клубных соревнованиях УЕФА и в Премьер-лиге, где мне противостояли одни из лучших игроков мира.

У кого я учусь? У наших опытных игроков, они знают достаточно много. Для Андрея Ярмоленко это уже четвертый Евро, и он знает абсолютно все об этом турнире, о футболе. То, что он может сказать нам, бесценно. Также я многому учусь у Сергея Сидорчука, Тараса Степаненко. Они дают практические советы, конкретные детали, которые проверены временем», – сказал Илья.

Отметим, что 21-летний Забарный сыграл уже 38 матчей в составе сборной Украины.

Также Забарный оценил предстоящее противостояние с Лукаку в матче с Бельгией.