Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный назвал футболистов сборной Украины, у которых он перенимает опыт
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 15:10 |
533
0

Забарный назвал футболистов сборной Украины, у которых он перенимает опыт

Илье помогают советы Андрея Ярмоленко, Сергея Сидорчука и Тараса Степаненко

25 июня 2024, 15:10 |
533
0
Забарный назвал футболистов сборной Украины, у которых он перенимает опыт
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Центральный защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный рассказал о своем прогрессе после Евро-2020.

«Тогда я был совсем мальчишкой и, возможно, многого не понимал. Но я считаю, что на Евро-2020 я сыграл хорошо. Сейчас я уже состоявшийся игрок. Да, мне есть в чем совершенствоваться, но у меня уже есть определенный опыт. Я провел достаточно много матчей за сборную, играл в клубных соревнованиях УЕФА и в Премьер-лиге, где мне противостояли одни из лучших игроков мира.

У кого я учусь? У наших опытных игроков, они знают достаточно много. Для Андрея Ярмоленко это уже четвертый Евро, и он знает абсолютно все об этом турнире, о футболе. То, что он может сказать нам, бесценно. Также я многому учусь у Сергея Сидорчука, Тараса Степаненко. Они дают практические советы, конкретные детали, которые проверены временем», – сказал Илья.

Отметим, что 21-летний Забарный сыграл уже 38 матчей в составе сборной Украины.

Также Забарный оценил предстоящее противостояние с Лукаку в матче с Бельгией.

По теме:
Шапаренко попал в символическую сборную 2-го тура Евро-2024 по версии Marca
МИКОЛЕНКО: «Мы знаем слабые места сборной Бельгии»
ЯРЕМЧУК: «Если представляешь свою страну, именно такие голы нужно забивать»
сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Илья Забарный Украина - Бельгия
Владимир Клепач Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из лучших голеадоров Реала в сезоне 2023/24 нашел новый клуб
Футбол | 25 июня 2024, 15:01 0
Один из лучших голеадоров Реала в сезоне 2023/24 нашел новый клуб
Один из лучших голеадоров Реала в сезоне 2023/24 нашел новый клуб

Хоселу перейдет в катарский клуб «Аль-Гараф»

Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
Футбол | 24 июня 2024, 21:45 9
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба

Такая информация появилась на фоне слухов о прекращении существования днепровской команды

Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
Футбол | 25.06.2024, 06:23
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
Футбол | 25.06.2024, 12:33
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
Футбол | 25.06.2024, 00:03
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
24.06.2024, 12:32
Бокс
Дэвид Хэй назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Чисоры
Дэвид Хэй назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Чисоры
23.06.2024, 16:57 5
Бокс
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
23.06.2024, 20:11 22
Футбол
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
24.06.2024, 00:37
Футбол
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
24.06.2024, 06:23 48
Футбол
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
23.06.2024, 18:45 8
Футбол
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
24.06.2024, 20:50 3
Бокс
Известно, как УЕФА наказал мальчика, который сделал селфи с Роналду на поле
Известно, как УЕФА наказал мальчика, который сделал селфи с Роналду на поле
23.06.2024, 18:20 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем