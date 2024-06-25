Забарный оценил предстоящее противостояние с Лукаку в матче с Бельгией

Центральный защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный поделился ожиданиями от противостояния с нападающим сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

«Это будет хороший опыт для меня, и я с радостью приму этот вызов. Я хорошо подготовлюсь и сделаю все возможное. Я уверен в себе и знаю, на что способен.

Лукаку большой и сильный, он знает, как прикрыть мяч и как правильно оставаться на этой позиции. Он создает свободное пространство, он очень опасен в штрафной. Он очень опытен, у него много качеств, которые он может использовать, и много способов забить», – сказал Илья.

Отметим, что рост Лукаку составляет 191 см, вес – не менее 93 кг. Забарный ниже на 2 см и уступает в весе более 10 кг.

26 июня национальная сборная Украины по футболу в Штутгарте проведет матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии. Матч начнется в 19:00 по Киеву.

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