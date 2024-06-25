ЯРЕМЧУК: «Если представляешь свою страну, именно такие голы нужно забивать»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук оценил свой мастерский гол в ворота Словакии, который принес команде Сергея Реброва победу (2:1) в матче второго раунда группового этапа Евро-2024.

«Не могу сказать, лучший ли это гол за сборную в моей карьере. Вы видели мой гол в ворота Казахстана? Он тоже был очень хорошим. А этот, против Словакии, был голом нападающего. Да, это было сложно, но такие голы забивают хорошие нападающие на хорошем уровне. Если ты представляешь свою страну, то именно такие голы ты должен забивать», – сказал Роман.

Отметим, что Яремчук с 16-ю голами занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории украинской сборной.

ГОЛ! 2:1. Роман Яремчук, 80 мин.