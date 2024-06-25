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  4. ЯРЕМЧУК: «Если представляешь свою страну, именно такие голы нужно забивать»
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 14:48 |
360
0

ЯРЕМЧУК: «Если представляешь свою страну, именно такие голы нужно забивать»

Нападающий сборной Украины – о победном голе в ворота Словакии на Евро-2024

25 июня 2024, 14:48 |
360
0
ЯРЕМЧУК: «Если представляешь свою страну, именно такие голы нужно забивать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук оценил свой мастерский гол в ворота Словакии, который принес команде Сергея Реброва победу (2:1) в матче второго раунда группового этапа Евро-2024.

«Не могу сказать, лучший ли это гол за сборную в моей карьере. Вы видели мой гол в ворота Казахстана? Он тоже был очень хорошим. А этот, против Словакии, был голом нападающего. Да, это было сложно, но такие голы забивают хорошие нападающие на хорошем уровне. Если ты представляешь свою страну, то именно такие голы ты должен забивать», – сказал Роман.

Отметим, что Яремчук с 16-ю голами занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории украинской сборной.

ГОЛ! 2:1. Роман Яремчук, 80 мин.

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Владимир Клепач Источник: УЕФА
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