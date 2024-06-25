Игрок Бельгии: «Если украинцы обыграли Словакию, то они – хорошая команда»

Защитник «Ренна» и сборной Бельгии Артур Теат поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2024 против команды Украины.

«Будет тяжело, мы знаем, что это значит. У них в стране непростая ситуация. Думаю, они очень хотят порадовать своих болельщиков и свою страну. Они выложатся по полной, как и мы.

Если они обыграли Словакию, это означает, что они хорошая команда. Мы не должны думать, что из-за поражения от Румынии они плохая команда. Если вы попали на Евро, значит, вы доказали, что заслуживаете быть здесь. Мы должны делать свою работу и играть в свою игру», – сказал футболист.

Отметим, что сборная Словакии в первом туре обыграла Бельгию (1:0), а во втором проиграла Украине (1:2).

26 июня национальная сборная Украины по футболу в Штутгарте проведет матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии. Матч начнется в 19:00 по Киеву.

Что нужно сборной Украины для плей-офф?