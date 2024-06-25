Динамо нашло замену Бущану, который играет со сборной Украины на Евро-2024
Тренироваться с основной командой начал Вячеслав Суркис
18-летний вратарь Вячеслав Суркис начнет учебно-тренировочные сборы вместе с основной командой киевского «Динамо».
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, присутствие Суркиса-младшего связано с отсутствием основного кипера «сине-белых» Георгия Бущана, который сейчас со сборной Украины играет на Евро-2024.
Недавно Вячеслав Суркис стал чемпионом Украины на молодежном уровне в составе команды «Динамо» U19, отыграв в турнирные 29 матчей.
Ранее голкипер «Динамо» U-19 Вячеслав Суркис рассказал о стычках в матче против сверстников из «Шахтера».
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