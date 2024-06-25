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  4. Динамо нашло замену Бущану, который играет со сборной Украины на Евро-2024
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 13:41 |
1749
2

Динамо нашло замену Бущану, который играет со сборной Украины на Евро-2024

Тренироваться с основной командой начал Вячеслав Суркис

25 июня 2024, 13:41 |
1749
2
Динамо нашло замену Бущану, который играет со сборной Украины на Евро-2024
ФК Динамо. Вячеслав Суркис

18-летний вратарь Вячеслав Суркис начнет учебно-тренировочные сборы вместе с основной командой киевского «Динамо».

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, присутствие Суркиса-младшего связано с отсутствием основного кипера «сине-белых» Георгия Бущана, который сейчас со сборной Украины играет на Евро-2024.

Недавно Вячеслав Суркис стал чемпионом Украины на молодежном уровне в составе команды «Динамо» U19, отыграв в турнирные 29 матчей.

Ранее голкипер «Динамо» U-19 Вячеслав Суркис рассказал о стычках в матче против сверстников из «Шахтера».

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учебно-тренировочные сборы Вячеслав Суркис Динамо Киев Динамо Киев U-19 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Георгий Бущан
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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Alexander Киев
типово ДНІЩЕ! Чомусь взагалі не дивно, що воно не тільки УПЛ виграти не може, но навіть у Кубку від Оболоні вилітає, а про єврокубки - груповий етап - тільки мріяти та мріяти
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+1
DK1961
Ну какая замена Бущану, о чем вы...Это на будущее, на вырост. Уж скорее замена Нещерету, который склонен ляпы допускать периодически
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-1
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