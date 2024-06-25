Динамо нашло замену Бущану, который играет со сборной Украины на Евро-2024

18-летний вратарь Вячеслав Суркис начнет учебно-тренировочные сборы вместе с основной командой киевского «Динамо».

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, присутствие Суркиса-младшего связано с отсутствием основного кипера «сине-белых» Георгия Бущана, который сейчас со сборной Украины играет на Евро-2024.

Недавно Вячеслав Суркис стал чемпионом Украины на молодежном уровне в составе команды «Динамо» U19, отыграв в турнирные 29 матчей.

Ранее голкипер «Динамо» U-19 Вячеслав Суркис рассказал о стычках в матче против сверстников из «Шахтера».