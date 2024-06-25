Модрич стал самым возрастным бомбардиром в истории Euro
Ворота итальянцев капитан сборной Хорватии поразил в 38 лет 289 дней
Лука Модрич стал самым возрастным бомбардиром в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Счет в матче с Италией (1:1) капитан сборной Хорватии открыл в 38 лет 289 дней. Прежний рекорд, установленный австрийцем Ивицей Вастичем на ЧЕ-2008, он превзошел на 32 дня.
К слову, Модрич стал вторым игроком после Криштиану Роналду, забивавшим на четырех Euro. Причем на каждом из турниров (2008, 2016, 2020, 2024) он отличился по разу.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные бомбардиры финальных турниров чемпионатов Европы
|
Возраст*
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
38 лет 289 дней
|
Лука МОДРИЧ
|
Хорватия
|
24.06.2024
|
Италия
|
1:1
|
38 лет 257 дней
|
Ивица ВАСТИЧ
|
Австрия
|
12.06.2008
|
Польша
|
1:1
|
37 лет 321 день
|
Горан ПАНДЕВ
|
Сев. Македония
|
13.06.2021
|
Австрия
|
1:3
|
37 лет 61 день
|
Золтан ГЕРА
|
Венгрия
|
22.06.2016
|
Португалия
|
3:3
|
36 лет 194 дня
|
Гарет МАКОЛИ
|
Сев. Ирландия
|
16.06.2016
|
Украина
|
2:0
|
36 лет 138 дней
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
23.06.2021
|
Франция
|
2:2
|
35 лет 256 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Украина
|
11.06.2012
|
Швеция
|
2:1
|
35 лет 102 дня
|
Гиоргос КАРАГУНИС
|
Греция
|
16.06.2012
|
Россия
|
1:0
|
35 лет 77 дней
|
Ян КОЛЛЕР
|
Чехия
|
15.06.2008
|
Турция
|
2:3
|
35 лет 63 дня
|
Марко АРНАУТОВИЧ
|
Австрия
|
21.06.2024
|
Польша
|
3:1
* на день последнего гола.
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