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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 13:18 | Обновлено 25 июня 2024, 13:23
672
1

Модрич стал самым возрастным бомбардиром в истории Euro

Ворота итальянцев капитан сборной Хорватии поразил в 38 лет 289 дней

25 июня 2024, 13:18 | Обновлено 25 июня 2024, 13:23
672
1
Модрич стал самым возрастным бомбардиром в истории Euro
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Лука Модрич стал самым возрастным бомбардиром в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Счет в матче с Италией (1:1) капитан сборной Хорватии открыл в 38 лет 289 дней. Прежний рекорд, установленный австрийцем Ивицей Вастичем на ЧЕ-2008, он превзошел на 32 дня.

К слову, Модрич стал вторым игроком после Криштиану Роналду, забивавшим на четырех Euro. Причем на каждом из турниров (2008, 2016, 2020, 2024) он отличился по разу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры финальных турниров чемпионатов Европы

Возраст*

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

38 лет 289 дней

Лука МОДРИЧ

Хорватия

24.06.2024

Италия

1:1

38 лет 257 дней

Ивица ВАСТИЧ

Австрия

12.06.2008

Польша

1:1

37 лет 321 день

Горан ПАНДЕВ

Сев. Македония

13.06.2021

Австрия

1:3

37 лет 61 день

Золтан ГЕРА

Венгрия

22.06.2016

Португалия

3:3

36 лет 194 дня

Гарет МАКОЛИ

Сев. Ирландия

16.06.2016

Украина

2:0

36 лет 138 дней

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

23.06.2021

Франция

2:2

35 лет 256 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

Украина

11.06.2012

Швеция

2:1

35 лет 102 дня

Гиоргос КАРАГУНИС

Греция

16.06.2012

Россия

1:0

35 лет 77 дней

Ян КОЛЛЕР

Чехия

15.06.2008

Турция

2:3

35 лет 63 дня

Марко АРНАУТОВИЧ

Австрия

21.06.2024

Польша

3:1

* на день последнего гола.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Sergey Romanchik
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