Модрич стал самым возрастным бомбардиром в истории Euro

Лука Модрич стал самым возрастным бомбардиром в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Счет в матче с Италией (1:1) капитан сборной Хорватии открыл в 38 лет 289 дней. Прежний рекорд, установленный австрийцем Ивицей Вастичем на ЧЕ-2008, он превзошел на 32 дня.

К слову, Модрич стал вторым игроком после Криштиану Роналду, забивавшим на четырех Euro. Причем на каждом из турниров (2008, 2016, 2020, 2024) он отличился по разу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры финальных турниров чемпионатов Европы

Возраст* Игрок Сборная Дата Соперник Счет 38 лет 289 дней Лука МОДРИЧ Хорватия 24.06.2024 Италия 1:1 38 лет 257 дней Ивица ВАСТИЧ Австрия 12.06.2008 Польша 1:1 37 лет 321 день Горан ПАНДЕВ Сев. Македония 13.06.2021 Австрия 1:3 37 лет 61 день Золтан ГЕРА Венгрия 22.06.2016 Португалия 3:3 36 лет 194 дня Гарет МАКОЛИ Сев. Ирландия 16.06.2016 Украина 2:0 36 лет 138 дней КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 23.06.2021 Франция 2:2 35 лет 256 дней Андрей ШЕВЧЕНКО Украина 11.06.2012 Швеция 2:1 35 лет 102 дня Гиоргос КАРАГУНИС Греция 16.06.2012 Россия 1:0 35 лет 77 дней Ян КОЛЛЕР Чехия 15.06.2008 Турция 2:3 35 лет 63 дня Марко АРНАУТОВИЧ Австрия 21.06.2024 Польша 3:1

* на день последнего гола.