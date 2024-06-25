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Украина. Премьер лига
25 июня 2024, 13:05 | Обновлено 25 июня 2024, 13:06
732
0

Карпаты отказались от зарубежных сборов

Львовяне будут готовиться во Львове и проведут 8 спаррингов

25 июня 2024, 13:05 | Обновлено 25 июня 2024, 13:06
732
0
Карпаты отказались от зарубежных сборов
ФК Карпаты Львов

Как стало известно Sport.ua, 25 июня футболисты львовских «Карпат» возвращаются из отпуска и после детального медосмотра начнут подготовку к новому сезону, который проведут в УПЛ.

По имеющейся информации, все этапы подготовки подопечные Мирона Маркевича пройдут во Львове, хотя предварительно были планы выехать на зарубежный сбор в Словению.

Сейчас у львовян запланировано восемь контрольных матчей: с «Минаем» (3 июля), «Металлистом 1925» (5 июля), «Прикарпатьем» (8 июля), «Агробизнесом» (10 июля), «Буковиной» (14 июля), тернопольской «Нивой» (17 июля), «Юностью» (Верхняя Белка-Куликов, 21 июля), «Скалой 1911» (22 июля).

Ранее мы сообщали, что защитник «Карпат» вернется в «Металлист».

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инсайд Карпаты Львов Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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