Карпаты отказались от зарубежных сборов

Как стало известно Sport.ua, 25 июня футболисты львовских «Карпат» возвращаются из отпуска и после детального медосмотра начнут подготовку к новому сезону, который проведут в УПЛ.

По имеющейся информации, все этапы подготовки подопечные Мирона Маркевича пройдут во Львове, хотя предварительно были планы выехать на зарубежный сбор в Словению.

Сейчас у львовян запланировано восемь контрольных матчей: с «Минаем» (3 июля), «Металлистом 1925» (5 июля), «Прикарпатьем» (8 июля), «Агробизнесом» (10 июля), «Буковиной» (14 июля), тернопольской «Нивой» (17 июля), «Юностью» (Верхняя Белка-Куликов, 21 июля), «Скалой 1911» (22 июля).

Ранее мы сообщали, что защитник «Карпат» вернется в «Металлист».