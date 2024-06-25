Трансфер в минус. Стало известно, сколько получило Динамо за Пэрриса

Накануне «Динамо» официально отрапортовало о продаже в «Сабах» 24-летнего ямайского вингера Кахима Пэрриса, который до этого играл за азербайджанскую команду на правах аренды.

По информации портала Transfermarkt, за Пэрриса «Динамо» получит 600 тысяч евро.

transfermarkt.co.uk

Стоит напомнить, что в сентябре 2022 года киевский клуб заплатил за покупку ямайца у словенского «Копера» 1 миллион евро.

Всего за «Динамо» Пэррис сыграл 15 официальных матчей, в которых отличился 3 результативными передачами.