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  4. Трансфер в минус. Стало известно, сколько получило Динамо за Пэрриса
Украина. Премьер лига
25 июня 2024, 12:34 |
428
1

Трансфер в минус. Стало известно, сколько получило Динамо за Пэрриса

Ямайский легионер продолжит выступать в Азербайджане

25 июня 2024, 12:34 |
428
1
Трансфер в минус. Стало известно, сколько получило Динамо за Пэрриса
ФК Сабах. Кахим Пэррис

Накануне «Динамо» официально отрапортовало о продаже в «Сабах» 24-летнего ямайского вингера Кахима Пэрриса, который до этого играл за азербайджанскую команду на правах аренды.

По информации портала Transfermarkt, за Пэрриса «Динамо» получит 600 тысяч евро.

transfermarkt.co.uk

Стоит напомнить, что в сентябре 2022 года киевский клуб заплатил за покупку ямайца у словенского «Копера» 1 миллион евро.

Всего за «Динамо» Пэррис сыграл 15 официальных матчей, в которых отличился 3 результативными передачами.

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Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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