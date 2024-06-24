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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало ямайского вингера в азербайджанский клуб
Украина. Премьер лига
24 июня 2024, 22:09 |
2573
5

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало ямайского вингера в азербайджанский клуб

Кахим Перрис подписал полноценный контракт с ФК «Сабах»

24 июня 2024, 22:09 |
2573
5
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало ямайского вингера в азербайджанский клуб
ФК Динамо Киев. Кахим Пэррис

Киевский футбольный клуб «Динамо» официально сообщило об уходе 24-летнего ямайского вингера Кахима Пэррис.

Пэррис стал полноценным игроком азербайджанского «Сабаха». Детали трансфера не сообщаются.

Пэррис выступал за «Сабах» на правах аренды в прошлом сезоне. В кампании 2023/24 Кахим провел 31 поединок во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 8 ассистами.

В «Динамо» Кахим перешел в сентябре 2022 года из словенского «Копера». Всего в футболке киевлян Пэррис провел 15 матчей и отдал 2 голевые передачи.

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Динамо Киев Кахим Пэррис Сабах Баку трансферы трансферы УПЛ
Даниил Агарков Источник: ФК Динамо Киев
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ТвояМамка
Очередной топ трансфер)
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0
didora
Так може то такий гравець-дирка.
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-2
Alexander Киев
Куди завгодно, аби не в Дирці вонючій грати 
Ответить
-5
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