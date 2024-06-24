ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало ямайского вингера в азербайджанский клуб

Киевский футбольный клуб «Динамо» официально сообщило об уходе 24-летнего ямайского вингера Кахима Пэррис.

Пэррис стал полноценным игроком азербайджанского «Сабаха». Детали трансфера не сообщаются.

Пэррис выступал за «Сабах» на правах аренды в прошлом сезоне. В кампании 2023/24 Кахим провел 31 поединок во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 8 ассистами.

В «Динамо» Кахим перешел в сентябре 2022 года из словенского «Копера». Всего в футболке киевлян Пэррис провел 15 матчей и отдал 2 голевые передачи.