ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало ямайского вингера в азербайджанский клуб
Кахим Перрис подписал полноценный контракт с ФК «Сабах»
Киевский футбольный клуб «Динамо» официально сообщило об уходе 24-летнего ямайского вингера Кахима Пэррис.
Пэррис стал полноценным игроком азербайджанского «Сабаха». Детали трансфера не сообщаются.
Пэррис выступал за «Сабах» на правах аренды в прошлом сезоне. В кампании 2023/24 Кахим провел 31 поединок во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 8 ассистами.
В «Динамо» Кахим перешел в сентябре 2022 года из словенского «Копера». Всего в футболке киевлян Пэррис провел 15 матчей и отдал 2 голевые передачи.
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