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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 12:23 | Обновлено 25 июня 2024, 12:29
90
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Дания – Сербия

25 июня в 22:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 в Мюнхене

25 июня 2024, 12:23 | Обновлено 25 июня 2024, 12:29
90
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Дания – Сербия
УЕФА

В немецком Мюнхене 25 июня в 22:00 пройдет матч 3-го тура группы C Евро-2024, в котором сыграют сборные Дании и Сербии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Дании два раза завершила матчи вничью – против Словении (1:1) и Англии (1:1).

Команда Сербии сначала проиграла Англии (0:1), а затем разошлась миром со сборной Словении (1:1).

Англия решила задачу выхода в плей-офф, набрав 4 очка, Дания и Словения имеют по 2 балла, а Сербия замыкает квартет с 1 пунктом.

Турнирная таблица группы C

Дания – Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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