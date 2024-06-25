Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Дания – Сербия
25 июня в 22:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 в Мюнхене
В немецком Мюнхене 25 июня в 22:00 пройдет матч 3-го тура группы C Евро-2024, в котором сыграют сборные Дании и Сербии.
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Сборная Дании два раза завершила матчи вничью – против Словении (1:1) и Англии (1:1).
Команда Сербии сначала проиграла Англии (0:1), а затем разошлась миром со сборной Словении (1:1).
Англия решила задачу выхода в плей-офф, набрав 4 очка, Дания и Словения имеют по 2 балла, а Сербия замыкает квартет с 1 пунктом.
Турнирная таблица группы C
Дания – Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO
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