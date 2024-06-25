Дания – Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 июня в 22:00 матч 3-го тура Евро-2024 в Мюнхене
25 июня в 22:00 в немецком Мюнхене состоится матч 3-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Сербии.
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Дания дважды сыграла вничью – со Словенией (1:1) и Англией (1:1).
Сербия на старте турнира проиграла Англии (0:1), а затем разошлась миром со Словенией (1:1).
Англия имеет 4 очка и уже вышла в плей-офф, Дания и Словения набрали по 2 пункта, Сербия замыкает таблицу с 1 баллом.
Турнирная таблица группы C
Дания – Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO
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