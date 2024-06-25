Италия на Евро-2024 продлила свой исторический показатель по неудачам
Команда Лучано Спаллетти в группе нынешнего чемпионата Европы проиграла только один раз
Сборная Италии заняла второе место в группе В Евро-2024 и напрямую вышла в плей-офф турнира.
В заключительном матче групповой стадии итальянцы сыграли вничью 1:1 со сборной Хорватии.
Таким образом, на Евро-2024 команда Италии в трех матчах проиграла только один раз – Испании со счетом 0:1.
Итальянцы на всех чемпионатах Европы до сих пор не проигрывают больше одного матча в основное время.
Сборная Италии дебютировала на Евро в 1968 году. За это время итальянцы потерпели лишь 6 поражений в основное время.
Итальянцы вышли в 1/8 финала чемпионата Европы в пятый раз подряд.
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