Италия на Евро-2024 продлила свой исторический показатель по неудачам

Сборная Италии заняла второе место в группе В Евро-2024 и напрямую вышла в плей-офф турнира.

В заключительном матче групповой стадии итальянцы сыграли вничью 1:1 со сборной Хорватии.

Таким образом, на Евро-2024 команда Италии в трех матчах проиграла только один раз – Испании со счетом 0:1.

Итальянцы на всех чемпионатах Европы до сих пор не проигрывают больше одного матча в основное время.

Сборная Италии дебютировала на Евро в 1968 году. За это время итальянцы потерпели лишь 6 поражений в основное время.

Итальянцы вышли в 1/8 финала чемпионата Европы в пятый раз подряд.