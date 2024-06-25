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  4. Италия на Евро-2024 продлила свой исторический показатель по неудачам
Италия
25 июня 2024, 11:56 | Обновлено 25 июня 2024, 12:01
222
0

Италия на Евро-2024 продлила свой исторический показатель по неудачам

Команда Лучано Спаллетти в группе нынешнего чемпионата Европы проиграла только один раз

25 июня 2024, 11:56 | Обновлено 25 июня 2024, 12:01
222
0
Италия на Евро-2024 продлила свой исторический показатель по неудачам
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии заняла второе место в группе В Евро-2024 и напрямую вышла в плей-офф турнира.

В заключительном матче групповой стадии итальянцы сыграли вничью 1:1 со сборной Хорватии.

Таким образом, на Евро-2024 команда Италии в трех матчах проиграла только один раз – Испании со счетом 0:1.

Итальянцы на всех чемпионатах Европы до сих пор не проигрывают больше одного матча в основное время.

Сборная Италии дебютировала на Евро в 1968 году. За это время итальянцы потерпели лишь 6 поражений в основное время.

Итальянцы вышли в 1/8 финала чемпионата Европы в пятый раз подряд.

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Евро-2024 сборная Италии по футболу Хорватия - Италия
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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